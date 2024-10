Oriana Sabatini viajó a Buenos Aires a visitar a su papá luego de la operación

Cathy Fulop habló de la recuperación de Ova y el viaje de Oriana Sabatini (Video: Instagram/fulopcatherine)

Después de tres años de soportar dolores, Ova Sabatini decidió someterse a una operación en la cadera tras el casamiento de su hija mayor, según relató Catherine Fulop a Teleshow. La actriz, quien ha sido su compañera durante más de 30 años, explicó que su esposo fue intervenido en el Hospital Austral y se encuentra en proceso de recuperación. Por medio de sus historias de Instagram, contó cómo sigue la recuperación y reveló que su hija Oriana llegó al país para acompañar a su padre.

“Buen día, acá estoy, arruinada. Me puse un filtro que me pone bonita”, dijo la venezolana, con su habitual sentido del humor y antes de detallar como está su marido: “Bueno gente bella, ya estamos en casa. Hoy tengo un día complicado porque voy a trabajar con mis redes sociales, estoy con muchas cositas. Cuidando a Ova a full, cuidándolo mucho, mucho, mucho”, expresó, sobre este momento tan particular.

“Él está bien y fue un éxito. Ese tipo de operaciones son riesgosas, grandes, son muy complicadas, pero salió todo perfecto. Más allá de que la primera noche tuvimos sustico”, le explicó a sus seguidores con tranquilidad y calma en la voz. En una segunda storie, que compartió con sus tres millones de followers, reveló que Oriana viajó desde Italia, donde vive junto a su marido Paulo Dybala, con la intención de acompañar a su padre en este proceso de recuperación.

“Por acá anda la Ori. Está trabajando en su podcast, haciendo nuevas entrevistas, ayer hizo tres”, contó la actriz venezolana para luego agregar cómo es su dinámica cuando viene al país: “Ella aprovecha cuando viene para acá. Fue los dos días a visitarlo y en los dos estuvo trabajando” detalló.

Por su parte, la esposa del futbolista compartió algunas fotografías en sus historias de Instagram del detrás de escena de las grabaciones de los nuevos episodios que se vienen en su en el ciclo de entrevistas que tiene en una plataforma de streaming, pero hasta el momento nada relacionado con la salud de su padre. Lo mismo ocurre con su hermana menor, Tiziana, mucho más reservada en las redes. En esta oportunidad, ambas escogieron guardarse para la intimidad la compañía a su padre.

Cathy Fulop habló de la operación de cadera de Ova Sabatini

Así contó Cathy Fulop como le dieron el alta a Ova (Foto: Instagram/fulopcatherine)

En diálogo con este medio, la actriz venezolana habló de los problemas de salud que enfrentó el empresario y que derivaron en la intervención quirúrgica en el Austral: ”Acaban de terminar la operación, aún no lo vemos. Está en la sala de recuperación y está todo muy bien. Salió perfecta la operación, era una operación programada, él venía hace ya rato con una dolencia muy grande. Pero bueno, se lo fue dejando y en ese dejando, pasaron tres años”.

La protagonista de Abigail hizo referencia a lo que llevó a su marido a tomar la decisión: “Él fue siempre muy deportista y jugaba al fútbol en el intercountry, un campeonato que es muy exigido. Y bueno, casi tiene un año que casi no podía jugar. Por suerte, ya salimos de esto”, destacó Cathy, mientras daba detalles del padecimiento físico que venía teniendo el empresario.

“Venía mal hace como tres años, pensaba que era muscular y después descubrió que era un tema de cadera. No tenía muchas ganas de hacerlo, por eso se dejó un poco estar”, expresó la animadora sobre las postergaciones. “Después vino el casamiento, entonces tampoco quería arriesgarse a no quedar bien, a que no estuviera bien. Siempre los miedos. Y bueno, ahora sí lo terminó por resolver”, aseguró, sobre la decisión que tomó para mejorar la salud.