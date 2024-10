Gladys La Bomba Tucumana disparó sin filtro contra Pepe Ochoa en Cantando 2024: “Quedé aturdida”

La Bomba Tucumana disparó contra Pepe Ochoa en Cantando 2024: "Quedé aturdida" (Video: Cantando 2024)

La noche del Cantando 2024 se encendió de manera inesperada, pero esta vez no fue por una performance sorprendente, sino por la intervención de una de las figuras más explosivas de la televisión argentina: Gladys “La Bomba Tucumana”. En su rol de jurado suplente, la cantante no se guardó nada al momento de dar su opinión sobre la actuación de Pepe Ochoa y su equipo. Con su característica frontalidad y estilo picante, dejó en claro que no estaba del todo conforme con lo que había visto y escuchado, generando un tenso intercambio con los participantes en vivo.

La Bomba comenzó su devolución con una advertencia, dejando entrever que no sería complaciente: “Hoy esta cuchillera va en serio. Más que nunca”, lanzó con tono firme. A continuación, entró de lleno en su crítica, poniendo el foco en el uso de los auriculares in-ear, una herramienta técnica que suelen usar los cantantes para escucharse a sí mismos y al resto de los músicos durante las presentaciones en vivo. “Humildemente les sugiero que por ahí no usen los in-ear. Quizás eso los perjudica”, señaló, haciendo referencia a la posibilidad de que el uso de los auriculares haya afectado la calidad de la actuación. “A veces es mejor escucharse desde el piso”, agregó, en una sugerencia que no fue bien recibida por el equipo en cuestión.

Sin embargo, el comentario que realmente encendió la mecha fue su percepción de la sobreactuación y el exceso de energía que, según Gladys, habían marcado la presentación. “Hubo un exceso de sobreactuación”, opinó, agregando que “me aturdió sinceramente”. La cantante no se guardó las palabras al expresar su incomodidad con la mezcla vocal de los agudos que, según su opinión, terminaron por sobrecargar el número musical. “Quedé bastante aturdida, escuché muchos agudos de los dos queriendo empastar en agudos, y la verdad me aturdió”, sentenció, demostrando que no había quedado conforme.

La tensión aumentó cuando mencionó que había escuchado a Pepe Ochoa durante el calentamiento en los camarines, y que en ese momento le había gustado lo que oyó. “Pepe canta muy bien, te escuché calentando en el baño y me encantó”, recordó la Bomba, aunque rápidamente contrastó esa percepción con lo que acababa de ver en la pista: “Vocalmente no me gustó”. La frase, contundente y sin vueltas, marcó el inicio de un cruce con los participantes quienes, sorprendidos por la crítica, intentaron defenderse.

Pepe Ochoa y su equipo no tardaron en responder, aclarando que en ningún momento habían criticado a la producción y que, por el contrario, estaban agradecidos por el gran trabajo de puesta en escena. “Jamás en la vida hablamos mal de la producción”, enfatizó Ochoa, intentando suavizar el ambiente. Pero la Bomba no se quedó atrás y aprovechó para subrayar que cualquier problema técnico debía ser discutido fuera del aire. “Si hay problemas con el sonido, lo hablan allá afuera, porque estamos dejando mal al cantante”, disparó con dureza, explicando que, para ella, los problemas técnicos no debían interferir con la percepción del público.

El cruce no terminó ahí. En un momento de la conversación, Ochoa intentó justificar la situación mencionando que la calidad del sonido podría haber influido en la percepción del jurado. Sin embargo, la Bomba no cedió terreno: “No creo que el sonido sea una excusa para cantar bien o mal. Para eso son artistas”, insistió, remarcando que tanto Ochoa como su compañera eran buenos cantantes, pero que, en esa ocasión, no habían logrado convencerla.

A pesar de sus críticas, la artista decidió no ser “mala” en la puntuación y optó por mantener el puntaje que el equipo ya había recibido del jurado oficial. “No les voy a bajar nada, voy a coincidir con el puntaje del jurado porque son buenos”, concluyó, cerrando así su intervención con una pequeña tregua después de tanta tensión.