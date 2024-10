Lejos de Wanda Nara, L-Gante contó que tiene nueva novia y generó polémica: sería la expareja de El Noba

L-Gante le cuenta a Susana Giménez que está saliendo con alguien

Aunque la relación entre L-Gante y Wanda Nara parecía una novela de nunca acabar, el domingo pasado Elián Valenzuela contó en el living de Susana Giménez que está comenzando una nueva relación sentimental. “Ahora ando ahí con una persona que me hace estar bien”, dijo ante la pregunta de la conductora. Sin embargo, no todo terminó allí, porque si bien el músico de cumbia 420 no dio más detalles sobre quién es la joven que lo acompaña, en El Ejército de LAM contaron de quién se trataría. Pepe Ochoa comenzó diciendo: “Ayer L-Gante subió a sus redes sociales una foto con una morocha de espaldas y hace dos semanas nos llegó una foto del cantante con una mujer. Lo voy poner en contexto: se lo ve a L-Gante en un restaurante junto a una joven morocha. Esta foto es en San Vicente, en un restaurante, hace un par de semanas. ¿Quién es ella? Es Agustina Flores, exnovia de El Noba”, dijo el panelista, mientras aclaraba que esto generaría polémica porque ambos artistas eran muy amigos, hasta que El Noba falleció en un accidente de moto hace dos años.

Además de este dato, la joven en cuestión subió varias fotos que darían cuenta de su cercanía con Elián. El día domingo, ella compartió con sus seguidores unas imágenes donde se podía ver el estudio del programa de Susana Giménez en Telefe, con L-Gante sentado en el sillón frente a la conductora, y también, algunas fotos del evento La Gran Pelea, en el Teatro Gran Rex, donde participó el cantante y ella lo alentó a un costado del ring. Es decir, la influencer dio muestras a través de sus redes sociales de su acompañamiento al músico durante sus actividades del fin de semana.

En diálogo con Teleshow, Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, confirmó que Agustina fue novia de su hijo. “Fue novia de Lautaro (el verdadero nombre del artista), pero muchísimo antes de que tenga el accidente. Sí, la conocí, tuve trato con ella, estuvo en casa. Ella estuvo con él en el verano de 2021″, aseguró.

Por su parte, la joven tiene varias fotos en sus redes sociales junto a su exnovio. Tras el trágico accidente, Agustina le dedicó muchos mensajes de amor en los que lo recuerda con mucho dolor. El 13 de junio de 2022, apenas diez días después de la muerte de su pareja, publicó un video de ellos abrazándose frente a la cámara del celular y acompañó las imágenes con unas tiernas palabras: “Siempre serás mi recuerdo favorito. Te extraño todos los días cariñito”.

Este último verano, más precisamente el 15 de enero, también compartió un clip junto a El Noba, cuando eran novios. “Mi más bonito amor, deseo que donde quiera que estés sigas brillando. Voy a estar eternamente agradecida por los momentos felices, por dejarme los más lindos recuerdos que me permitiste vivir a tu lado. Por siempre y para siempre vas a vivir en mi corazón”, recordó, junto a un emoji de un corazón rojo.

Agustina Flores es una modelo e influencer que vuelca mucho contenido en sus redes sociales. En el último tiempo, ha compartido imágenes de sus viajes a destinos como Bariloche y Villa Gesell, así como de sus vacaciones en Brasil. Además, trabaja en una agencia de publicidad junto a otras personalidades conocidas, lo que ha contribuido a su popularidad en plataformas digitales.

