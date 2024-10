Shay Mitchell, actriz de Pretty Little Liars, visitó la Argentina, probó el mate y lo comparó con otra particular bebida

Shay Mitchell estuvo en Argentina y probó el mate por primera vez (Video: Bebiendo con Shey Mitchell, Max)

La cultura, los paisajes, la comida y la calidez de la gente hacen que Argentina se convierta en uno de los puntos turísticos por excelencia. Shay Mitchell, reconocida por encarnar el papel de Emily Filds en Pretty Little Liars, lanzó una miniserie en una reconocida plataforma de streaming llamada Bebiendo con Shay Mitchell, en la cual recorrió diferentes países y fue catando las bebidas autóctonas.

En esta producción, Shay se aventura en un recorrido por el mundo, explorando lugares exóticos, abriéndose a ingredientes exclusivos y conociendo a anfitriones expertos. Durante la primera temporada, que consta de cinco capítulos, la actriz viaja por varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú, Colombia, Brasil y Argentina, donde degusta tragos típicos.

En su recorrido por el territorio nacional visitó lugares como La Boca, el barrio de San Telmo, la provincia de La Pampa y disfrutó de un show de tango en las calles, pero lo más importante: probó diferentes bebidas clásicas del país. Durante su estadía en La Pampa, que fue de la mano del reconocido influencer Uki Deane, se atrevió a probar el mate por primera vez y lo comparó con una bebida de moda en Estados Unidos.

Shay Mitchell probó el mate por primera vez

“Bienvenida, vamos a preparar unos mates hoy. ¿Estás preparada?”, le consultó el joven y ella respondió: “Sí, estoy lista”. Sentados en unos troncos de madera, con caballos pastando cerca del lugar en el que estaban sentados, Deane le explicó todo el significado que hay detrás del sencillo acto de compartir un mate: “Vamos a usar uno de estos pequeños. Esto es una calabaza o zapallo seco y vamos a servir el mate acá”.

“El mate es una bebida muy tradicional y cultural de Argentina, pero es una excusa para reunirse. Personas de todas las clases sociales toman mate. Cuando entras en una casa, te van a ofrecer mate”, explicó el gaucho influencer. Luego agregó: “Lo metemos acá adentro, lo llenamos unos dos tercios. Vamos a verter el agua caliente. Yo sería el ‘cebador’. Cebador es la persona que sirve el mate”. Al escuchar esta palabra, Mitchell no tardó en repetirla y aprender la correcta pronunciación.

Shay Mitchell en la presentación de una línea de ropa en Londres (REUTERS/Hollie Adams)

Uki le entregó la infusión, con algo de temor en la mirada, y la actriz canadiense lo tomó entre sus manos y dio el primer sorbo. “Es raro sentir calor viniendo de una bombilla metálica”, dijo entre risas y dio su veredicto de la bebida: “Es parecido al té verde. Sé que no es, pero, ¿me entendés? Es increíble”. Probar el mate por primera vez no fue todo lo que hizo junto al influencer, sino que aprovecharon la ocasión para arriar a caballo las vacas que se encontraban en el campo.

Las reacciones en las redes por la visita de la actriz, que consiguió fama internacional por su personaje de Emily Fields en la serie de 2010 y fue parte de You, no tardó en viralizarse. “Me acabo de enterar de que Shay Mitchell estuvo en argentina, en Palermo”; “Shay Mitchell en San Telmo, viva Argentina loco”; “¿Qué hace Shay en Argentina? Y espero no haya sido el primer mate…”; “El contenido, que no sabía que necesitaba”; fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Quién es Uki Deane, el influencer que le hizo probar el mate a Shay Mitchell

Uki Deane

El joven influencer se hizo conocido en las redes sociales por compartir contenido con temática de campo, algo que no era muy usual en ese momento, con la intención de promocionar su emprendimiento.

Sin embargo, eso no fue lo que lo hizo saltar definitivamente a la fama, sino que fue el encargado de poner en marcha la juntada masiva de Spider-mans en el Obelisco. Con esto logró romper el récord mundial que estaba establecido en ese momento, que era de 685 personas, con un amplio margen, ya que a la reunión en el centro de la ciudad porteña se reunieron alrededor de 2000 personas disfrazadas del mítico personaje de Marvel.