El enojo de Damián Betular con los participantes de Bake Off Famosos: “Tienen que prestar atención a los consejos que les damos”

El enojo de Damián Betular con los participantes de Bake Off Famosos

El famoso pastelero Damián Betular, conocido por su habitual calma y disposición para ayudar a los concursantes de Bake Off Famosos, vivió un momento de frustración durante el episodio que se emitió este jueves por la pantalla de Telefe. Y es que lo que parecía un día más en la competencia de celebridades terminó con un estallido del jurado, quien no pudo contener su enojo al ver cómo algunos de los participantes desobedecían las instrucciones clave del desafío. Su paciencia, generalmente a prueba de todo, se quebró ante un error en la técnica culinaria que provocó una acalorada discusión, especialmente con el actor Damián De Santo. Consultado por Teleshow dijo: “Me indigna que con el resto del jurado le damos consejos a cada uno de los participantes con mucha paciencia para que aprendan y que la receta les salga bien, y no prestan atención, o no les importa” remarcó Betular.

En este episodio, los famosos debían demostrar su creatividad preparando un postre ideal para acompañar el mate, una tarea aparentemente sencilla que se complicó más de lo esperado. Como es costumbre, Betular se dispuso a recorrer las estaciones para supervisar el progreso de los concursantes. Su primer alto fue en la mesa de Vero Lozano, conductora del ciclo Cortá por Lozano, quien no parecía muy convencida de su propia receta. En tono casual, le preguntó al jurado qué le cambiaría a su preparación.

El enojo de Damián Betular con los participantes de Bake Off Famosos

Con una cuchara en la mano, Betular probó la mezcla y rápidamente identificó un problema. “¿Esto queda chorreado? Lo veo medio flojardo para bañar. “Estudialo, tenés tiempo”, le aconsejó. Sin mediar palabra, Lozano se puso a trabajar en la corrección, sabiendo que el jurado no le daba margen de error.

A medida que el tiempo avanzaba, la tensión aumentaba. Fue entonces cuando Betular giró su atención hacia Damián De Santo, quien acababa de sacar sus budines del horno. Hasta ese punto, todo parecía ir bien. Pero la situación cambió drásticamente cuando el jurado le preguntó si había puesto la preparación en el abatidor, una herramienta esencial en la repostería que permite enfriar rápidamente los alimentos. De Santo respondió que sí, provocando una reacción inmediata en Betular: “¡Nooo, chicos, en el abatidor no! ¿No escuchan? En serio, es como hablar con una pared”, exclamó visiblemente molesto.

Quién fue el nuevo eliminado de Bake Off Famosos

La frustración del jurado se debió a que el abatidor no debía usarse en ese momento del proceso, un error que podría afectar gravemente el resultado final. Y es que a pesar de su fama de ser el jurado más relajado del programa, Damián no dudó en dejar en claro que no toleraba este tipo de fallos.

El formato de Bake Off Famosos está diseñado para poner a prueba no solo las habilidades culinarias de los famosos, sino también su capacidad para manejar la presión. Los plazos son ajustados, y cualquier pequeño error puede costar caro. Los participantes, acostumbrados a otros escenarios, no siempre logran seguir las indicaciones con la precisión requerida, lo que genera momentos de tensión entre ellos y con los profesionales también.

Créditos: Gentileza Prensa Telefe

El abatidor, la pieza de equipo en el centro de la discusión, es crucial en la repostería para enfriar rápidamente las preparaciones sin alterar su estructura. Su mal uso puede causar que las texturas se vean comprometidas, lo que pone en riesgo el plato en competencia. En este caso, el actor lo utilizó en un momento inapropiado, lo que hizo que Betular reaccionara con tanta vehemencia.

Aunque cabe destacar que el enojo del jurado quedó ahí y no trascendió más de lo debido dentro de la competencia. Lo que dejó en evidencia que fue simplemente un gran momento televisivo el cual provocó una ola de memes en las redes sociales.