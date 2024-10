La jugada de Aixa que determinó un nuevo eliminado en Survivor; cuándo será la final en vivo del reality

Aixa usó el ídolo de inmunidad en Survivor

En la penumbra de la isla, el clima se tensaba al máximo. Era la penúltima ceremonia tribal y cada movimiento podría marcar la diferencia entre la victoria y el adiós. La audiencia de Survivor: Expedición Robinson aguardaba con ansias, mientras los cuatro finalistas luchaban por asegurarse un lugar en la gran final, donde los espera un premio de 50.000.000 de pesos. Pero en ese tablero de estrategias y traiciones, una jugada inesperada de Aixa, de la Tribu Sur, dejaría a todos sin aliento.

La joven, que había tejido con astucia alianzas con los más fuertes de la competencia, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Su capacidad de leer el juego la había llevado lejos, pero este martes su intuición la guiaría hacia una decisión cargada de incertidumbre. Sabía que Martina Musillo y Eugenia tenían en la mira a Baltasar, el competidor de Pilar, y fue entonces cuando tomó la decisión que definiría su destino: renunciar a su inmunidad para proteger a Balta.

El desafío había sido duro, como todos en aquella isla inhóspita. y ella podría haber usado el beneficio para garantizar su propio lugar en la final, pero optó por un gesto que solo podría surgir de una estratega audaz o de alguien dispuesto a sacrificarlo todo. Le cedió la inmunidad a Baltasar. Con esa jugada, puso en riesgo su propia supervivencia.

Martina fue eliminada de Survivor

“Sabía que iban a votar a Balta”, admitió Aixa luego, con la serenidad de quien comprende las reglas del juego. Y así fue. Martina y Eugenia, con frialdad calculada, votaron contra Baltasar. Sin embargo, el voto de Balta fue dirigido hacia Martina, la periodista deportiva que había dominado buena parte de la competencia. La balanza había sido alterada. Un solo voto marcó la diferencia, y Martina, con una mezcla de resignación y orgullo, fue eliminada.

Su despedida fue emotiva. “Estoy súper orgullosa y contenta”, dijo, con los ojos brillantes y la voz firme. “Lo mejor para los tres, ojalá que gane cualquiera”, sumó. El ambiente en la isla se llenó de una nostalgia amarga, pues cada despedida acerca el final del ciclo, el cierre de una aventura que había transformado a todos.

Con esta eliminación, los tres semifinalistas que lucharán por el premio mayor están definidos. La tensión crece, y en la isla, cada paso está lleno de incertidumbre. Solo queda esperar quién logrará sobrevivir hasta el final en este juego donde cada decisión, cada voto, tiene el poder de cambiar el destino.

Este viernes, Marley revelará el nuevo ganador de esta nueva edición de Survivor: Expedición Robinson

Cuándo será la final

El 15 de julio, Survivor: Expedicón Robinson llegó finalmente a la pantalla de Telefe tras una larga espera y un proceso de rodaje que quedó atrás en el tiempo. Con tres finalistas emergidos de los 25 participantes originales, el reality de supervivencia transita su última semana con un aire de anticipación y misterio. Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia en una inhóspita isla del norte de Colombia, culminará este viernes 11 de octubre, cuando se revele el nombre del ganador del tan ansiado premio de 50 millones de pesos.

El ciclo, grabado el año pasado, fue guardado celosamente por el canal hasta encontrar el momento oportuno para su estreno. El desenlace será en vivo, en una ceremonia cargada de tensión que tendrá lugar en uno de los estudios de Telefe, en Martínez. Para la ocasión, se recreará un escenario con estética selvática, pero sin las adversas condiciones de la isla. Allí, frente a las cámaras, se desvelará el misterio que tanto ha cautivado a los seguidores del programa.

Pero antes de llegar a ese clímax, todavía quedan desafíos por delante. Este miércoles, al finalizar el episodio de Bake Off Famosos, se llevará a cabo un nuevo juego de inmunidad, en el que uno de los tres finalistas asegurará su pase directo a la gran final. Ese competidor se convertirá en el primer finalista oficial. Para los otros dos, el jueves será decisivo: deberán enfrentarse en un desafío de supervivencia, donde solo uno logrará unirse al primer finalista en la última batalla por el premio.

La transmisión del viernes promete una mezcla de emociones: no solo estarán presentes los dos finalistas, sino que los otros 23 ex participantes volverán para ser testigos del desenlace, junto con los panelistas que debatieron acaloradamente cada episodio. Marley tendrá el privilegio de abrir la urna que contiene los votos sellados de los ex sobrevivientes, quienes al término de la competencia en la isla emitieron sus sufragios para elegir al campeón. La urna estuvo resguardada bajo un estricto secreto, protegido contra cualquier intento de filtración en redes sociales, algo que el programa logró mantener con éxito.