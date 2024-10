Lali Espósito vibró junto a su novio Pedro Rosemblat en el primer show de Paul McCartney en Buenos Aires

En compañí de su pareja, la cantante de 32 años disfrutó de la puesta en escena del ícono del rock inglés

Este fin de semana estuvo lleno de música y emociones para Lali Espósito. Acompañada de su pareja, Pedro Rosemblat, la artista de 32 años disfrutó del primero de los dos shows de Paul McCartney en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Desde su lugar, la compositora vivió un espectáculo que deslumbró a miles de fanáticos y decidió compartirlo a través de sus redes sociales.

Entre los espectadores que vivieron la experiencia, Lali y su novio se hicieron un lugar para disfrutar del concierto. Manteniendo un bajo perfil para evitar llamar la atención, la cantante eligió un look discreto. Para ello, ella lució una gorra con visera donde mantuvo su pelo recogido y su rostro oculto, un par de anteojos, una remera blanca con una frase en letra cursiva y, además, una campera de cuero con detalles blancos. Por su parte, el conductor de Industria Nacional (Gelatina) optó por un chaleco del mismo color y material para la velada en compañía de su novia.

Entre los momentos que resaltó la intérprete de “Disciplina” estuvo la interpretación de “Blackbird” por parte de McCartney. Con una puesta en escena con luces azules, una plataforma que elevó al músico hasta cierta altura por encima del escenario y unas imágenes de ramas de árboles, el exintegrante de Los Beatles se robó la atención de los fanáticos de Lali. Además, la exCasi Ángeles capturó la reacción del público ante la entonación del estribillo del conocido tema.

En compañía de su pareja, Lali disfrutó del primer concierto de Paul McCartney

Minutos más tarde, Lali se encargó de mostrar otro fragmento del evento. En este, la actriz grabó la puesta en escena del cantautor inglés. En el clip se pudieron apreciar varias llamas y fuegos artificiales desde el escenario alumbrado en tonos rojizos, mientras los espectadores se movían al ritmo de la música que sonaba a todo volumen desde los parlantes del recinto.

La artista capturó un fragmento de "Blackbird" en vivo (Instagram)

Cabe recordar que el show de Paul marcó el inicio de las presentaciones de su gira “Got Back Tour” en Argentina. Este sábado, el legendario artista supo demostrar su talento ante un estadio repleto de fanáticos. En esta ocasión le dio comienzo al espectáculo con “Can’t Buy Me Love”, seguido de “Junior’s Farm”. Luego, emocionó a su público al saludarlos con un efusivo: “Hola, Argentina, buenas noches, Buenos Aires. Oh yeah!”. Además de darle rienda al concierto con temas clásicos propios como de Los Beatles, el bajista y guitarrista le dio un toque emotivo al recordar a algunas figuras especiales en su vida, tales como el fallecido John Lennon que realizó una colaboración virtual a la hora de presentar “I’ve Got a Feeling”. Lo mismo hizo con otros miembros de la agrupación como George Harrison, a quien homenajeó a la hora de usar el ukulele que le obsequió para entonar “Something”.

A su vez, Paul conmovió a los presentes al presentar “Now and Then”, que se realizó a partir de una grabación casera de Lennon. Este tema, que fue escuchado por segunda vez en vivo tras su paso por Uruguay, movilizó a la gente en el estadio. Con los sentimientos a flor de piel, el estadio Millonario vibró más de dos horas y tanto el vocalista como su público no pararon de moverse y entretenerse, en especial luego de darle un final falso con “Hey Jude”. En este último, el anfitrión de la noche se destacó por flamear la bandera argentina y la del orgullo LGBTIQ+. A diferencia del país vecino, donde sumó la bandera inglesa, McCartney optó por no hacerlo este sábado, en una clara señal de respeto. Como broche de oro, el compositor se despidió con un “¡Hasta la próxima!”, en español, y dejó el escenario bajo una lluvia de papelitos celestes y blancos.