Eunice Castro confesó que fue abusada sexualmente a los 6 años y contó cómo se autolesionó su nariz: “No quería sentir otro dolor” (Instagram, Eunicecastroc)

Lejos de la Argentina y radicada en Uruguay, su país de origen, luego de su fuerte paso por el espectáculo de nuestro país, Eunice Castro continúa trabajando en los medios. En una entrevista con la Revista Galería del país vecino contó que fue víctima de abuso sexual cuando tan solo tenía seis años. Además, la exconcursante de Bailando 2008 se abrió sobre el profundo motivo por el que se tuvo que someter a una cirugía estética que cambió sus facciones.

Eunice sufrió un accidente, o así lo llamaba ella, en el año 2015, y casi diez años después se animó a contar la verdad detrás de lo sucedido. “Me lastimé yo con los dedos, me hice un corte en el cartílago de la nariz y de ahí pasó a mayores”, contó, sobre esta autolesión que venía haciéndose de muchos años atrás y que, según confesó, lo hacía con la intención de ignorar lo que sucedía a su alrededor.

“En ese momento mamá estaba internada en el CTI, dos meses estuvo, y mi nariz empeorando. Era una descarga, me lastimaba para no sentir otro dolor. Ella falleció y recién ahí empecé a averiguar a dónde operarme. No encontraba cirujanos que se animaran, porque yo trabajaba con mi imagen. Era jugado”, dijo acerca del duro momento que pasó con su madre y las razones de su lesión.

La modelo conectó su accionar con un hecho que la marcó para siempre: “Sufrí un abuso sexual con seis años, fue un abuso sexual infantil por parte de alguien externo a la familia, un allegado”. “Lo había intentado contar en la adolescencia, pero no había obtenido un apoyo o respuesta, eran otros tiempos también, me sentía invalidada con el hecho y terminé ocultándolo de nuevo. Me dio vergüenza y lo guardé para mí”, confesó. “Me di cuenta de que haber sufrido abuso sexual en la niñez no me determina como persona”, señaló.

“Ante esa invalidación frente a mi verdad, la autolesión apareció para disminuir el estrés, el trauma, el dolor. Lo motivó el no tolerar lo que sentía y la facilitó la medición con el corticoide, toda esa mezcla que hice ablandó el tejido”, detalló. “Lo de autolesionarse viene desde la niñez, en pequeños episodios, yo me lastimaba el labio, un dedo, así como hay gente que se corta o se arranca pelos”, se sinceró.

A causa de la lesión en la nariz y luego una lesión en la columna la obligaron a alejarse de los medios y a radicarse nuevamente en Uruguay, donde hasta el día de hoy sigue bajo tratamiento a causa de las secuelas que tuvo la reconstrucción de su nariz. Lejos de los escándalos que supo protagonizar en el pasado, la exmodelo poco a poco volvió a los escenarios y a la pantalla chica.

En esta nueva etapa de su vida fue parte de MasterChef Uruguay en el año 2022, donde logró salir ganadora, y actualmente forma parte de un programa de cocina que se llama Fuegos sagrados, donde compiten para encontrar al mejor asador. También es conductora de grandes eventos, como fue el caso de Miss Juventud en el mes de julio de este mismo año.

En su perfil de Instagram se muestra conectada con sus 33 mil seguidores, a quienes les comparte algunos fragmentos de su vida, pero sobre todo las diferentes recetas que prepara en su casa día a día, lo que deja en claro que la cocina es una de sus grandes pasiones de su vida.