La escandalosa frase con la que Nenu López cruzó a su ex, Martín Salwe, en la pista de Cantando 2024

Nenu López se reencontró con Martín Salwe en Cantando 2024 después de terminar su relación (Video: Cantando/América)

Tras cinco meses de amor y una dura separación, este viernes, Martín Salwe y Nenu López volvieron a verse cara a cara en la pista de Cantando 2024 (América). En su debut en el certamen, la bailarina protagonizó un tenso encuentro con su expareja y expresó todo su dolor luego de que este le fuera infiel.

Todo comenzó cuando Florencia Peña anunció la llegada de López y le consultó a Salwe cómo era su actual vínculo con la joven de 21 años. “Llega ella, se pusieron de novios pero no prosperó, ¿están en buenas relaciones?”, preguntó la conductora a lo que el locutor respondió: “Estamos re bien, recién re bien. Antes no. Nos amigamos”.

Una vez que la joven llegó a la pista junto a su partenaire, Nell Valenti, fue consultada por su actual estado civil. Cuando la bailarina respondió que estaba de novia, la producción mostró una foto de su pareja. “Ese es mi novio, es lindo, ¿viste?”, sostuvo mirando a Salwe. Tras unos segundos de incomodidad, López retomó la palabra y aclaró su vínculo con el locutor: “Somos amigos ahora con Martín, está todo bien. Nos amigamos hace cinco minutos, antes todo mal”.

Nenu López y Nell Valenti debutaron en la pista con "La Tortura" de Shakira (Video: Cantando/América)

Así las cosas, Peña le preguntó a la joven a qué se dedicaba su pareja: “Mi novio está en Ibiza, tiene una agencia de viajes. Allá está de joda. Si Martín me cagó espero que, al menos, este no me cag…Por favor”. Al escuchar a la participante, la conductora puso los ojos en Salwe y le consultó: “¿Vos la cag..?”.

Al ver que el locutor dudaba en su respuesta, López comentó: “Martín, dale, somos amigos ya, decí la verdad”. Fue entonces cuando el exparticipante de Bailando 2023 asumió su equivocación: “La verdad, fue un mensaje, pero no llegó a nada. Hoy soy otra persona. Pasaron tres meses”.

Ante las risas de los presentes, Nenu dio más detalles de la infidelidad: “El primer día de novios le descubrí un mensaje con otro, lo juro”. Al escuchar sus palabras, el locutor se expresó: “Es verdad, pero solo fue un mensaje. Tenés razón, me confundí, mil disculpas”.

El jurado criticó la presentación de Nenu López en Cantando 2024 (Video: Cantando/América)

Tras este ida y vuelta, la joven se preparó para su presentación, no sin antes avisar de su nulo talento para el canto: “Nacha no canto nada, expectativas menos 1. Voy a bailar al menos”. Así, tras interpretar el tema “La tortura” de Shakira, el jurado emitió su decisión. La nota final fue un cinco, lo que ubica a la pareja entre las de más bajo puntaje de cara a la eliminación.

En enero de 2024, Nenu López confirmó que su relación con Martín Salwe estaba atravesando una crisis debido a una infidelidad por parte del locutor. A pesar de los esfuerzos por superar este obstáculo, la pareja, que se había formado durante el programa Bailando 2023 de América TV, decidió poner fin a su romance tras cinco meses juntos.

La relación entre la bailarina y el locutor comenzó con dificultades, enfrentando numerosas especulaciones sobre la autenticidad de su vínculo. Sin embargo, ambos decidieron apostar por el amor y sortearon los obstáculos iniciales. A pesar de la revelación del affaire de Salwe en el certamen de Marcelo Tinelli, Nenu optó por perdonarlo y continuar con la relación.

El desenlace del vínculo fue confirmado por Nenu a través de una historia en Instagram, donde compartió una foto desde un balcón y respondió a la pregunta de un usuario sobre su estado sentimental actual. “¿Soltera otra vez?”, preguntó el internauta, a lo que ella respondió: “Jaja, ¿cómo ‘otra vez’? Igual, sí”.

En una entrevista con el programa Intrusos de América TV, Nenu explicó por qué no había confirmado antes la ruptura en redes sociales o medios de comunicación. “No puedo fingir demencia. Al principio me daba fiaca salir a hablar, porque me parecía de creída, salir a contar: ‘chicos, con Martín nos separamos’”, aclaró la bailarina. Añadió que, aunque pensaba que a nadie le importaría, recibió una gran cantidad de mensajes preguntándole sobre su vida amorosa, lo que la llevó a confirmar públicamente la separación.

La relación entre Nenu y Martín Salwe, que comenzó en un entorno televisivo y bajo la mirada pública, enfrentó múltiples desafíos desde el inicio. La infidelidad de Salwe y la posterior exposición del asunto en el programa de Tinelli pusieron a prueba la fortaleza de su vínculo. A pesar de los intentos de Nenu por dejar atrás lo ocurrido, finalmente el amor no prevaleció y la pareja decidió seguir caminos separados.