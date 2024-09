El emotivo mensaje de Flor Peña por el cumpleaños de su hijo Juan Otero: “Gracias por enseñarme a ser tu mamá”

Flor Peña publicó un video inédito de Juan Otero

Florencia Peña compartió en redes sociales un emotivo video del año 2011, en el marco del cumpleaños de su hijo Juan Otero. En las imágenes se lo ve bailando cuando apenas era un niño, y fue acompañado por un mensaje profundo y cargado de amor maternal. Este nuevo aniversario de vida, además, los encuentra pasando un gran momento familiar, ya que incluso comparten pantalla en esta nueva edición del Cantando.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora del ciclo compartió no solo el video sino unas palabras que calaron hondo en todos sus seguidores: “Año 2011 y mirá lo que eras Juan Otero. Feliz cumple hijo”, comienza el texto. Desde allí, ella despliega un conmovedor mensaje dirigido al joven, en el que plasma el inmenso amor y admiración que siente por él: “Sólo deseo que seas feliz. Te amo profundamente, y acá estoy para acompañarte a la luna si me lo pedís”.

Las palabras de la actriz son una muestra palpable de la conexión inquebrantable entre madre e hijo, una relación que Florencia describe con sensibilidad: “Sé que sabes cómo late mi corazón por dentro, porque fuiste una parte mía”. Este vínculo tan íntimo es un refugio para Juan, a quien su madre le asegura: “Sabes que podés volver siempre que me necesites; acá voy a estar para abrazar toda tu existencia”.

El posteo de Flor Peña en Instagram al saludar a su hijo por su cumpleaños

A lo largo del mensaje, Peña subraya su deseo de que su hijo crezca en libertad, sin que nada ni nadie lo detenga: “Te impulsaré a que seas tan libre que nada te frene, que seas quien elijas ser”. La luz de Juan es, para ella, una guía: “Brillá con fuerza, hijo, que tu luz nos ilumina a todos”.

El texto finaliza con un agradecimiento lleno de emoción, en el que Flor reconoce cuánto ha aprendido de su hijo a lo largo de su vida juntos: “Gracias por enseñarme a ser tu mamá todos los días y por ese amor que me das que me conmueve hasta las lágrimas”. La despedida es tan dulce como intensa: “Feliz vida, hijo”. Así, en ese mensaje, Florencia Peña refleja con transparencia no solo el orgullo que siente por su hijo, sino también el profundo respeto hacia la persona en la que Juan se está convirtiendo.

Es que incluso la vida de ambos en este momento que se cruzó profesionalmente, ya que mientras ella conduce el Cantando 2024 él es uno de los participantes. La noche del miércoles se produjo su debut en la pista. Fue entonces cuando Peña se mostró nerviosa por presentarlo. “Me encanta que quiera dedicarse al arte, es un niño inteligente, buena onda pero este certamen es difícil, y yo quiero que sea feliz, como cualquier mamá”, señaló la conductora, que no pudo con su genio humorístico y recordó cuando Juan era un niño y hacía sus travesuras en la pista mientras ella era jurado del Bailando. “Casi pierdo el trabajo por él”, acotó entre risas.

Juan Otero, el hijo de Flor Peña, debutó en el Cantando 2024

A la hora señalada, Otero apareció con su energía desbordante, junto a su compañera Bianca Zoppini y ante la atenta mirada de su abuela Norma, la mamá de Flor. “No grites que tenés que cantar”, lo retó la conductora, exagerando el rol de madre. “¿Vocalizaste? Tranquilizate un poco”, insistió, siguiendo el juego y demostrando que manejan el mismo código de humor. Luego, Juan apuntó contra Pepe Ochoa y Coty Romero, lo que le valió otra advertencia. “Le dije que no se meta con el fandom de ella, que es muy exigente”.

Después de las palabras llegaron los hechos, y la pareja se despachó con una versión de “Can’t stop the feeling”, de Justin Timberlake, que provocó las lágrimas de la anfitriona. “Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta y lo que me da más orgullo es que siempre fuiste a cumplir tu sueño”, dijo Flor mirando a su hijo, y consciente de que todavía faltaba lo más importante: “Ahora voy a llorar por lo que dice el jurado”.

Juan y Bianca obtuvieron un parcial de 22 puntos, el más alto de la ronda hasta ese momento y para entonces Flor no podía con tanta emoción. “Me encanta que te arriesgues, te amo con toda mi alma y estoy orgullosa de en quien te estas convirtiendo”, alcanzó a decir con la satisfacción del deber cumplido y el alivio de haber superado los nervios del debut.