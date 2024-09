Juliana Gattas debutó como actriz y recibió una ovación en el festival de San Sebastián

La ovación para Iair Said y Juliana Gattas en el festival de cine de San Sebastián

La 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián se está celebrando del 20 al 28 de septiembre en España y cuenta con un importante crédito local: el actor y director Iair Said fue a presentar su película Los domingos mueren más personas y asistió acompañado de Juliana Gattas, cantante de Miranda!, con quien coprotagoniza el film siendo este su debut actoral, si no tenemos en cuenta los incontables videoclips que animó junto a Ale Sergi. El largometraje en cuestión tiene en su elenco también a Rita Cortese y a la actriz chilena Antonia Zeger.

Esta es la segunda película de Said, tras su ópera prima Flora no es un canto a la vida. Ahora vuelve en este rol a través de una historia que explora las complejidades de los vínculos familiares mezclando la comedia y el drama, ofreciendo una conmovedora narrativa. La trama escrita, dirigida y protagonizada por Iair, tiene como protagonista a David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar que vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío.

Es en este viaje que se entera de la drástica decisión de su madre, la cual consiste en desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. Esta situación límite genera que David oscile entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido y una voracidad por llenar su angustia existencial.

Iair Said y Juliana Gattas, listos para la gala del festival de cine de San Sebastián (Instagram)

Los domingos mueren más personas había participado en la edición pasada del Festival de San Sebastián compitiendo en la categoría WIPLatam (Work in Progress), la cual se centra en largometrajes latinoamericanos en proceso de posproducción. En aquel momento el proyecto todavía no estaba completo y se quedó con el galardón. Esta victoria facilitó que la película se terminara y ahora tuvo su gran presentación en la pantalla grande.

Así las cosas, el film fue proyectado en la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián 2024 y al finalizar la función, Iair y Juliana recibieron una ovación de pie por parte de todos los presentes. Previo a esto, ambos habían desfilado por la alfombra roja y fueron captados por las cámaras destacándose sus looks en composé: mientras la cantante eligió un vestido negro con falda que llegaba hasta los pies junto con un drapeado, Said fue por un estilo clásico al optar por un traje negro casual que consistió en pantalones rectos y un saco en juego realzado por una camiseta blanca de cuello redondo.

La película tendrá su estreno comercial el próximo 7 de noviembre. La producción de Los domingos mueren más personas está a cargo de Campo Cine, Patatgonik, Disparte y Nephilim, mientras que su distribución está en manos de Star Distribution Latinoamérica.

Iair Said

El film ahonda sobre el duelo de una familia judía de clase media ante la muerte del padre en la que su director y protagonista también se expone para mostrar los cuerpos reales y “cargados de dolor” que a menudo desaparecen de las películas de temática gay.

“Hay algo para mí en embellecer el cine que no me gusta ni me interesa para nada”, explicó Said en una entrevista con la agencia EFE en San Sebastián. “Cuando murió mi papá, uno de los mensajes que más recuerdo es de un conocido amigo mío al que se le había muerto el padre, que me dijo ‘Bienvenido al club’, y eso me dio tranquilidad”, dijo al respecto quien también confesó que con esta película busca “generar empatía” con quien esté atravesando un duelo. “De la muerte casi no se habla y el mundo sigue girando mientras uno se rompe por dentro”, consideró.