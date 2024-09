El accidente del grupo Ke Personajes minutos antes del show que casi termina en tragedia: “Fue la gracia de Dios”

El descargo de Emanuel Noir tras el accidente (Video: Instagram)

Durante el fin de semana la banda Ke Personajes tenía programado un show en la ciudad de Formosa para celebrar el inicio de la primavera. Horas previas a la presentación ocurrió un accidente que podría haber terminado en una gran tragedia. En sus redes sociales, Emanuel Noir, cantante y líder del grupo, explicó lo sucedido y responsabilizó a la empresa organizadora.

Con el escenario completamente montado y a minutos de realizar la prueba de sonido, una de las pantallas LED se derrumbó, generando la destrucción de los equipos y los instrumentos de la banda. Esto generó que la presentación fuera cancelada y Noir se grabó dando explicaciones a sus seguidores: “Mostré el video de la tragedia mayor que pudo haber pasado, si nosotros hubiésemos llegado antes a probar sonido, estaría abajo de todo lo que se cayó”, comenzó diciendo el cantante.

“La empresa que trabajó se tendrá que hacer cargo de los instrumentos, que encima tampoco vienen al caso. Vale, sobre todo, la vida de nosotros que venimos 10 u 11 horas en camioneta para tocar para la gente de acá de Formosa”, continuó Emanuel, y luego agregó: “No pudimos por algo externo y como es externo a nosotros, no tenemos control sobre eso, así que no nos hacemos cargo”.

A modo de cierre, Noir señaló “la gracia que Dios tuvo con nosotros y la misericordia de que no estemos probando sonido y no pase a mayores. Así que no voy a acotar mucho. La gente que nos sigue va a entender y a saber posicionarse”. En sus redes compartió el video del momento luego de que la pantalla colapsara sobre el escenario.

Emanuel Noir mostró en sus historias el detrás de escena del accidente (Video: Instagram)

Se desconocen las razones detrás de este derrumbe, pero uno de los productores advirtió que la pantalla LED se encontraba inestable, estaba por ceder, por lo que dio aviso. La cantante bajó del escenario y a los pocos minutos sucedió: “Con esto nos encontramos hoy acá en Formosa”, escribió en sus historias haciendo un paneo de la situación.

Las primeras imágenes del corto muestran al cantante de “Pobre Corazón” llegando al lugar, luego parado con tranquilidad en el centro del escenario. Segundos después de esto, se puede ver a los trabajadores del lugar agarrándose la cabeza y bajando por los andamios, preguntándose qué estaba pasando.

El accidente en el concierto de Ke Personaje que casi termina en tragedia

La persona encargada de la grabación del video sube las escalares colocadas en uno de los laterales del sitio y lo primero que muestra es que la gran pantalla está destrozada en su totalidad, luego de aterrizar encima de los instrumentos y de la maquinaria de sonido.

La banda se aseguró de mostrar cada uno de los daños que este accidente causó: una batería rota, un equipo destrozado, una guitarra atrapada bajo los escombros. Pasadas unas horas de este suceso, el grupo emitió un comunicado en las redes contando el motivo de la suspensión y revelando el alcance de los daños: “Ke Personajes informa la cancelación del show a realizar esta noche en la ciudad de Formosa en el marco de la Fiesta de la Primavera debido a la caída de una pantalla del escenario principal encima de los instrumentos de la banda, destrozando el 90% de los mismos”.

El 90% de los instrumentos quedaron destruidos por le derrumbe de la pantalla LED

Allí, el grupo apunta contra quienes los habían contratado: “La empresa Nordeste Eventos de Ricardo Baldomero se hace responsable de tal negligencia, la cual puso en riesgo la integridad física de cada una de las personas que había en el escenario”. Afortunadamente, no hubo ninguna persona herida, ni entre la banda ni entre los trabajadores que se encontraban cerca de la escena del accidente.