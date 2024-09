Cantando 2024: Alfa le recordó a Florencia Peña un destrato del pasado y ella reaccionó de una manera particular

El cruce entre Alfa y Flor Peña

Volvió el Cantando, y con él Flor Peña volvió a la pantalla. Como era de esperarse, la conductora no pasó inadvertida: entró al estudio armada con su característica mezcla de humor, un look más sensual que nunca y ese carisma que le brota por los poros. “¡Qué alegría estar acá! Estoy contenta y feliz, siento que la vamos a pasar hermoso, lleno de alegrías y lleno de picanteces, por qué no. Lleno de arte y de gente que viene a darlo todo”, lanzó, con entusiasmo en esta nueva bienvenida en la TV.

Tras ello, llegó el punto en que agradeció no solo a Marcelo Tinelli, sino también a la productora en general y al canal por la posibilidad de demostrar sus capacidades al frente de uno de los clásicos de la pantalla, en el que en más de una oportunidad estuviera no solo como participante, sino también como jurado.

Sin embargo, la verdadera joyita de la noche fue Alfa, el personaje polémico surgido de Gran Hermano 2022, quien llegó a la pista con su clásica actitud desafiante. “Vengo por todo”, dijo, y ya de entrada parecía que estaba preparado para un duelo de egos con Peña. “Yo estoy que exploto”, agregó de inmediato y se puso a enumerar a todos los amigos que habían ido a verlo. “Ellos son ‘Los pepinos’. El lugar donde vos comías antes de volver a tu casa”, para sacar del sombrero una anécdota que databa de hace más de 20 años.

Flor Peña brilló en su debut como conductora del Cantando 2024 (RS Fotos)

Según recordó él, “una vez nos cruzamos en la ruta 202. Año 97/98 yo venía con un auto convertible y de repente se me para al lado la diosa con una camioneta, que venía discutiendo con alguien, parece. Se me para al lado y yo le digo: ‘Florencia’, y me mira así y me respondió: ‘Te importa una mier...’”, lanzó, sorprendiendo a la animadora. Fue entonces que ella aclaró: “Yo no creo que haya sido solo ‘Florencia’ lo que me dijo”. Así, Flor, por supuesto, no se quedó atrás y con su respuesta rápida insinuó que seguramente Alfa no se acordaba bien de lo que le habría dicho.

El cruce estaba servido, pero el tiempo apremiaba. En una jugada que sólo alguien con años de televisión puede ejecutar tan sutilmente, Peña les consultó si estaban preparados para cantar, tras lo cual cerró el programa sin más, cortándole el micrófono al bueno de Alfa, que quedó en el aire, furioso y reclamando su minuto de fama.

Según la conductora, todo se debió a que el tiempo apremiaba y a un pedido expreso de la producción. “Yo canto hoy, poneme la música”, continuaba el participante mientras agitaba a su público y amigos. Sin embargo, en la tele, el tiempo es oro y las venganzas se sirven en directo, así que tras ese cruce con Peña, ella no dudó en continuar con el cierre, despidiendo a los jurados hasta el siguiente día.

Alfa y su compañera, Manuela Perín, finalmente debutarán este martes en el Cantando 2024 (RS Fotos)

“¿Esto es joda, no?”, protestó él mientras marchaba hacia el jurado, con una cara que se transformó y que dejó de lado la sonrisa del comienzo. Cruzándose en cámara y sin importarle incluso esos detalles mínimos de un show en vivo, con una sorprendente desprolijidad, no permitió que ella pueda despedirse del público de la mejor forma.

Así las cosas, habrá que esperar hasta este martes a partir de las 22 para poder determinar cómo son los dotes vocales de Alfa, y comprobar si realmente está a la altura de un show de estas características, en una edición que ya cuenta con todos los condimentos necesarios para convertirse en el big show esperado por todos.