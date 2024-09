La insólita entrevista de Daniel Fanego a Luis Miguel: “Estaba todo guionado, nos hacíamos los espontáneos”

Daniel Fanego entrevistó a Luis Miguel

Para mediados de la década del ‘80 Daniel Fanego ya era una figura destacada de las telenovelas, y su rostro era uno de los más familiares en la pantalla de un Canal 9, que no paraba de triunfar de la mano de Alejandro Romay como director de orquesta. Tanto las ficciones como los ciclos de entretenimientos eran seguidos por millones de personas, con caras que, por momentos, se volvieron un integrante más de la familia, como Berugo Carámbula o Leonardo Simons.

Justamente, durante las vacaciones de Simons, a principios de 1989, se produjo el debut de Fanego como conductor a instancias del Zar de la televisión. Así, quien hasta entonces solo se había mostrado en la pantalla interpretando un papel ficcionado, pasó a comandar ciclos como El juego de los matrimonios e, incluso, el clásico Finalísima.

Al presentarse por primera vez en este nuevo rol, Daniel miró a cámara y le habló a la audiencia: “No, no cambie de canal, no se equivocó, es lo que usted está viendo. Esto es El juego de los matrimonios y yo no soy un galán que está trabajando en una telenovela, soy Daniel Fanego y, desde hoy, voy a conducir este programa porque Leonardo Simons se ha tomado unas vacaciones, bien merecidas por cierto, y tomamos la posta. Esperemos a su regreso no haber arruinado demasiado el programa”, dijo logrando el aplauso y la risa de los presentes.

En esos años, un joven Luis Miguel era una figura recurrente de Canal 9 y, cada visita al país, era registrada por sus cámaras, teniendo siempre la exclusiva de cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando, Romay le pidió a Fanego que condujera un ciclo especial, y entrevistara al músico que estaba por aterrizar en Argentina.

Daniel Fanego recordó la entrevista a Luis Miguel

En ese contexto, y como se ve en el video que encabeza esta nota, Daniel se calzó el traje blanco y se sentó frente al Sol de México en un especial que llevó por nombre La noche de Luis Miguel. Durante el reportaje, le preguntó cómo se imaginaba a los 50 años. Luego de “batirse la melena, Luis Miguel contestó: “Seré un hombre muy divertido y tendré mucho que contar. Voy a divertir mucho a mis nietos y van a aprender mucho conmigo”, aseguró. Tras el intercambio, el intérprete entonó sus clásicos temas.

Respecto de ese particular momento, a inicios del año último en charla con Florencia Peña en el ciclo LPA, Fanego recordó: “A mí me contrataron para hacer Finalísima. Componía un Simons”, explicó, dejando en claro que su intención nunca fue ocupar ese rol dentro del ambiente, sino mantenerse en la ficción. Incluso, expresó que “después me di cuenta de que tenía que haber salido corriendo”.

Mientras las imágenes de esa presentación pasaban por la pantalla, él rememoró el día que entrevistó a Luis Miguel. “Me quedaba grande el smoking y me acuerdo de que la vestuarista me metió un gancho atrás en el pantalón para que no se me cayera”, recordó sobre su encuentro con el cantante.

“Se armó todo ahí, porque Canal 9 contrató a Luis Miguel, no sé para qué y como el conductor de Finalísima era yo, me pusieron a Luis Miguel y me pusieron un smoking blanco”, explicó, para luego dar por tierra con la magia de la televisión y dejar en claro los entretelones: “Estaba todo escrito el reportaje, todos nos hacíamos los espontáneos”.