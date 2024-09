VivaElAmor con Agustín Battioni y su pareja, Natacha Tedesco: “A vos te pone nerviosa hablar de mi despedida de soltero”

Episodio N° 14 - Agus Battioni y Natacha Tedesco (Video: Infobae)

Bienvenidos a una nueva edición de #VivaElAmor, el especial de Infobae en donde las parejas famosas buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público. En esta ocasión, se animaron a participar el actor Agustín Battioni y su pareja Natacha Tedesco, quienes son padres de Filipa.

La pareja se conoció en un bar hace tres años, a las pocas semanas se abrieron completamente el uno al otro, e incluso comenzaron a trabajar juntos en las redes sociales, y un año después recibieron a su primera hija juntos. Con mucha soltura y besándose frente a las cámaras, Natacha decidió ir a fondo: “¿Qué tema nunca podés hablar conmigo?”.

Sin darle la oportunidad para responder, Natacha no dudó en teorizar que la despedida de soltero es algo que lo pone nervioso: “A mí no me pone nervioso, a vos te pone nervioso, me estás dando vueltas”; fue la acusación cruzada del influencer que luego agregó: “Vos la traes a la discusión porque no va a haber ningún tipo de discusión, ni en la mía, ni en la tuya, ni si la hacemos juntos”, aclaró rápidamente Agustín, que dejó en claro que sus amigos ya saben que quiere y qué no, por lo tanto, no tiene miedo.

Agustín Battioni y Natacha Tedesco comenzaron a salir hace tres años (Fotos/Diego Barbatto)

“¿En qué momento dijiste ‘es el amor de mi vida?’”, quiso saber entonces Battioni. “Cuando nació Fili, ahí lo supe, lo sentí”, fue la sencilla respuesta que dio la joven, generando la risa de su pareja, ya que la llegada de su hija fue un año después del inicio de su relación. Por su parte, Agus respondió: “Creo que en la primera cita que tuvimos, cuando hablamos de todo un poco, me dijiste en qué día y año habías nacido, me cayó la ficha de que eras vos y que era para siempre. Me di cuenta de que eras vos para toda la vida cuando me dijiste el día y el mes de tu cumpleaños, que coincide el día de mi hermano Fede, que falleció”, dijo con emoción en la voz.

Luego de esta emotiva confesión, la siguiente pregunta apuntó a que los enamoró más el uno del otro y el actor no tuvo problemas en contestar: “Cómo sos pero no físicamente, sino tu humildad, tu sencillez, tu timidez y por supuesto, sos lo más lindo que vi en mi vida”, estas palabras provocaron la reacción de su pareja que le tomó la mano y le declaró su amor. “Todo: lo gracioso que sos, lo compañero, lo buena persona”, fue la respuesta de la madre de su hija.

Agustín y Natacha se animaron al cuestionario de #VivaElAmor

“Si tuvieras que cambiar algo de mi personalidad, ¿qué sería?”, fue la siguiente pregunta que le tocó responder a la dupla. El primero en responder fue Agustín: “El orgullo, es un poco picante a veces, cuando se enoja Nati puede estar sin hablarte y si te habla lo hace con la peor de las ondas”, dijo entre risas, ella no tardó en aceptar la crítica y mostrarse de acuerdo. “No tuvimos tantas discusiones, cuando hemos discutido fuerte fue muy difícil, pero uno aprende”, recordó él acerca de una de las crisis de pareja que tuvieron.

A la hora de debatir si perdonarían una infidelidad o no, ambos fueron tajantes. “No, no lo podría perdonar, creo que no podría soportarlo, me haría mucho daño, nunca me pasó, pero vos sos el amor de mi vida y creo que me dolería, me rompería el corazón en mil pedazos”, aclaró sin dudas Agustín, y Natacha se sumó a la respuesta: “Yo ni en pedo, no hay chances, me entero de algo y fuiste”.

A la hora de debatir si perdonarían una infidelidad o no, ambos fueron tajantes

Otro punto en común que encontraron a lo largo de #VivaElAmor fue quién se enamoró primero. “Con esta cara, claramente, cómo se va a enamorar antes que yo, obvio que me voy a enamorar antes, pero sacando el chiste, creo que lo sentí antes y lo hemos hablado”, dijo y provocó la risa de su novia.

Fotos/Diego Barbatto.