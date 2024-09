Ingrid Grudke tuvo que ir de urgencia a una guardia por un problema de salud: “Estuve seis horas en observación”

Ingrid Grudke se presentó en el Hospital Rivadavia con disminución en la respiración (Foto: Gustavo Gavotti)

La salud física es para Ingrid Grudke una parte clave de su vida, luego de cambiar rotundamente su ocupación y reinventarse como fisicoculturista y sumado a su carrera consagrada como modelo. En las últimas horas, generó preocupación a sus seguidores con una serie de historias hablando de su salud, revelando que fue de urgencia a la guardia. En exclusiva con Teleshow dio detalles acerca de cómo continúa.

Ingrid posteó una historia en sus redes sociales explicando: “Ayer tuve un episodio de angustia por la poca capacidad de respirar que tenía, por un cuadro severo de estas gripes virales que hay en estos tiempos. Como estaba sola y vivo cerca del Hospital Rivadavia, decidí mandarme a la guardia sin pensar mucho y recibí una excelente atención”. En diálogo con este medio contó los detalles de lo que sucedió y lo que la llevó a tomar esta decisión.

“La semana pasada empecé los desfiles de Silkey, que son eventos gigantes, mucha gente; al otro día empecé con un estado gripal común y que se fue acrecentando cada vez con más tos, pensando que pasa y el sábado ya no pude dormir toda la noche, empecé con mucha tos y me dio como una angustia porque me costaba respirar”, explicó, para luego detallar el tratamiento que recibió en la guardia del hospital público. “Me dieron por suero la medicación necesaria, estuve seis horas en observación, con la medicación y nebulización. Me dieron la intravenosa por suero porque es más fácil, más rápido, es como una infección pulmonar”, detalló

La historia de Ingrid Grudke que causó preocupación entre sus seguidores (Foto: Instagram/ingridgrudke)

“Me dieron el alta y me volví a casa. Obviamente, me sentí mucho mejor. Hoy ya estoy bien y feliz de poder tener salud. Soy deportista, hago mucho, me entreno, me cuido todo el tiempo, pero bueno, se ve que hay virus fuertes, qué igual te toca por más que te cuides un montón”, dijo acerca de cómo se siente ahora mismo. Por otro lado, si bien recibió el alta y se encuentra en la casa, tiene que seguir bajo tratamiento para tratar el cuadro viral: “Estoy con medicamentos que me dieron después con amoxicilina, que es la pastilla común y con eso ya estoy”, acotó.

El primer posteo que hizo la actriz de Papá se volvió loco generó preocupación entre sus 635 mil seguidores, por lo que decidió hacer una segunda publicación, llevando un poco de tranquilidad a los internautas: “Todo pasa, ya estoy mejor, recibí mensajes de muchas personas que están con los mismos síntomas. Esto pasa, es parte del ser humano, gracias por tantos mensajes de amor”, escribió junto a una fotografía de ella acostada en el sillón.

El tranquilizador mensaje de Ingrid Grudke tras su hospitalización: "Todo pasa" (Foto: Instagram/ingridgrudke)

A lo largo de la conversación, la presentadora argentina agradeció el trato que recibió por parte de los empleados y ponderó la salud pública: “Estas son una de las cosas que más orgullo me da, porque estamos hablando de humanidad. Acá se atiende a todo ser humano que pise el suelo argentino, me parece más primer mundo esto que cuidamos a los humanos, más que si te vas a otro país y creemos que el primer mundo como Estados Unidos u otros países, que si no tenés obra social te podés morir en la puerta del hospital y no te van a tocar. Y destacar que a veces los médicos hacen malabares en los hospitales públicos, pero te atienden y te pueden salvar la vida”, cerró, aclarando que no fue atendida como una celebridad, sino como una persona común y corriente.