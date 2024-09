El Polaco mostró un adelanto de su nuevo tema y sorprendió con un fuerte mensaje religioso

El Polaco compartió un fragmento de su nueva canción (Video: Instagram/elpolaco)

Hace más de 20 años, Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido por su nombre artístico El Polaco, comenzó su carrera como cantante de cumbia, convirtiéndose rápidamente en uno de los referentes del ritmo tropicales. Desde entonces, se fue formando un nombre en escena, con una larga lista de hits y una presencia en continuado tanto en los shows en vivo como en los programas de televisión.

Con grandes canciones como “Deja de llorar”, “Una noche más” y “Me cansé de tus mentiras” es uno de los artistas de cumbia más escuchados de su generación. Sin embargo, en el adelanto de su último tema, cambió radicalmente de temática y causó sorpresa entre sus seguidores. El músico de Temperley compartió un fragmento de “De qué nos vale”, canción que todavía no tiene fecha de estreno, pero que ya tuvo sus primeras reacciones positivas entre los comentarios.

“Llegar arriba, alcanzar que te mira la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas, tal vez. Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones”, canta El Polaco en el video, desde la cocina de su casa, con la guitarra en mano y leyendo la letra en el celular. “Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa manera y razón”, continúa la letra, profundizando el mensaje.

A diferencia de sus últimos temas, el cantante decidió dar un fuerte mensaje a todos sus fanáticos: “Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, ¿por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telón, sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención?”. Si bien él comenzó su carrera en la Iglesia y en algunas ocasiones habló de su religión, no estaba tan presente en sus canciones como hasta ahora.

El Polaco adelantó su nuevo material (Candela Teicheira)

El video de un minuto de duración cierra con la siguiente frase: “Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia y su inmenso amor, y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios”. Rápidamente, el corto se llenó de reacciones positivas, y sus fans le agradecieron haber puesto las palabras y los sentimientos en música. “Muy bien Polaco me sorprendiste”; “Qué hermoso, pero qué hermoso tema Polaco, espero que salga pronto”; “La paz que me transmite no te puedo explicar”; “Tan real… qué buen tema, Pola”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en el posteo.

Cabe recordar que cuando estaba participando del Bailando, en el año 2016, Ezequiel habló con Teleshow sobre sus inicios: “Nunca estudié música, todo fue un regalo de Dios. Aunque ahora comencé a hacer vocalización. Las letras son mías y nacen de experiencias propias y de mis amigos, pero son historias”, recordó en este medio en relación a los comienzos. “Nunca bajé los brazos, aunque estaba todo mal en mi casa. Aunque vivía en un ambiente feo, quería triunfar, no sabía de qué manera, pero sí que iba a pasar. Si bien me cerraban las puertas y me dejaban de lado, Dios siempre me ayudó”.

En otra oportunidad habló de su conexión con la religión. “Mi mamá me llevaba mucho a la Iglesia Cristiana Evangélica, donde había dos opciones, o te ibas a jugar a las bolitas con los pibes o podías aprender a ser músico y yo me quedaba ahí, queriendo captar todo. Mi primer escenario fue en la Iglesia”, dijo en una entrevista un año atrás en Todo Pasa (Urbana Play) y no tardó en cantar una de las canciones que sonaban durante la ceremonia religiosa.