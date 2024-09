Lizy Tagliani emocionó al hablar de su primer cumpleaños siendo mamá: “Cada momento de su felicidad me cura”

El pasado 12 de septiembre Lizy Tagliani cumplió 54 años y, en su programa radial Arriba Bebé (FM Pop 101. 5), después de festejar se permitió una profunda reflexión acerca de cómo su reciente adopción de su hijo Tati, en compañía de su marido Sebastián Nebot, le está cambiando al vida.

“Siempre tengo palabras para describir los momentos que vivo. Pero el momento que estoy viviendo no tiene explicación. No hay una forma humana o racional de poder agradecer, agradecer poder construir una familia”, comenzó expresando la conductora, con los ojos llenos de lágrimas y en un tono serio, lejos de su habitual desenfado.

“Agradecer pudiendo acompañar al Tati en este momento en mi vida y en la vida de Sebastián, obviamente, mi marido, a quien amo profundamente. Porque el Tati de alguna manera sin el estado de adoptabilidad, es un poco Luisito también”, dijo refiriéndose a su propia infancia.

La emotiva foto que Lizy Tagliani compartió de su familia junto a Tati, su hijo y su marido (Instagram, @lizytagliani)

“Entonces cada caricia, cada palabra, cada juego, cada momento... Ayer con su clase de natación, su entrada al colegio. Cada momento de felicidad de un niño, sin querer o queriendo, me cura un montón”, describió la también humorista. “Porque fui de muy pequeña, adulta. Yo no sé lo que es jugar de chica, nunca jugué, porque tenía que estar quieta, porque no me podía mover de la piecita donde estábamos al principio con mi mamá. Y cuando mi mamá se iba a trabajar, estaba sola con los perros, con los gatos. Por eso de grande me volví tan quilombera. Empecé a ser niña cuando empecé a tener cosas”, habló luego acerca de cómo fue su pasado.

“Y cuando veo jugar al Tati, de alguna manera estoy jugando yo. Gracias por este hermoso cumpleaños, por este 12 de septiembre del 2024: una herida menos de aquel Luisito de 1976. Gracias″, cerró Lizy su discurso con gran emoción. A principios del mes de agosto, Lizy y Nebot, comenzaron el proceso de vinculación con el objetivo de convertirse en padres de Tati. A pesar de que la adopción todavía se encuentra en trámite, el pequeño ya se convirtió en un nuevo integrante de su familia, al punto que a la actriz la llama “mamá”.

Lizy Tagliani con el Martín Fierro al Mejor Big Show por Got Talent Argentina

El pasado lunes, Got Talent Argentina, emitido durante 2023 por Telefe, se quedó con la estatuilla al Mejor Big Show en los Martín Fierro 2024, imponiéndose a Canta Conmigo Ahora (El Trece) y Masterchef Argentina (Telefe). Al quedarse con el premio, Lizy subió en calidad de conductora, acompañada por el jurado del programa de talentos, conformado por Florencia Peña, Abel Pintos, Emir Abdul Gani y La Joaqui.

“Buenoooo, muchas gracias”, comenzó diciendo Lizy, con una voz exageradamente masculina, a modo de gag, algo que provocó muchas risas en el salón. Luego retomó el discurso con su voz habitual para hilar un discurso con un fondo de mensaje social. “Muchas gracias a APTRA, muchas gracias a Guillermo Pendino, a Darío Turovelzky, a toda la gente que apuesta día a día a dar posibilidades”, comenzó diciendo la animadora, en referencia a las autoridades de Telefe.

El emotivo discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro (Video: Telefe)

“Y este premio no es para mí, sino para todos los que hacemos Got Talent. Y también para los que de alguna manera... Yo no sé por dónde vienen ustedes, pero yo cuando vine para acá, vi a un montón de gente en cada esquina, pidiendo en un semáforo o tratando de hacer un lugar para pasar la noche. Y de alguna manera, yo soy solo una de todos esos que, en el reparto de los pobres, le tocó la bendición de tener ese golpe de suerte. Ese golpe de magia”, reflexionó Lizy.

“Y si algún día les toca recordarme de alguna manera en estos premios, como recién a todos esos grandes artistas que pasaron, no me recuerden a mí. Recuerden a todos los que día a día luchan para una vida mejor. Muchas gracias”, cerró la conductora con emoción.