El percance de Wanda Nara en la previa de los Martín Fierro 2024 que hizo que su hijo Valentino la acompañe a la gala

El blooper de Wanda Nara antes de los Martín Fierro y la pregunta hot de Damián Betular: "¿No tenés nada debajo de la bata?"

A escasos minutos del inicio de la esperada ceremonia correspondiente a la 52ª edición de los Premios Martín Fierro, el renombrado chef pastelero Damián Betular se convirtió una vez más en el protagonista de uno de los momentos más entretenidos y divertidos de la antesala. Todo ocurrió en el momento en el que el cocinero emprendió un recorrido por las elegantes y sofisticadas habitaciones del famoso hotel ubicado en el barrio de Puerto Madero, con el fin de entrevistar a las diversas celebridades que ya se encontraban presentes en el lugar para la velada.

Durante su ameno paseo, con su carisma y estilo característico, se cruzó con la empresaria y presentadora Wanda Nara, quien se encontraba en plena preparación para lo que prometía ser una gran noche, lo que dio lugar a un intercambio de lo más divertido entre ambos, el cual incluyó un gracioso blooper de la mediática.

Wanda Nara, que estaba nominada por su labor como conductora del exitoso programa MasterChef, fue tomada por sorpresa cuando Betular, siempre fiel a su personalidad pícara y bromista, la encontró mientras ultimaba los detalles de su look, a punto de estar lista para la alfombra azul. En ese momento, el pastelero no pudo resistir la tentación de hacerle una pregunta algo atrevida al verla vistiendo únicamente una bata: “¿No tenés nada puesto abajo?”, le preguntó con tono cómplice. Ante esta interrogante, ella, sin perder su actitud divertida y desinhibida, no dudó en responder con total sinceridad. “No, ¿quien tiene algo con una bata? Vengo de la piscina”, expresó entre risas.

Además, la mediática aprovechó la oportunidad para afirmar que estaba pasando un momento “relindo, la verdad que muy tranquila, estoy acá en el hotel desde muy temprano, estuve haciendo unas cosas a la mañana y nos quedamos acá en unas reuniones”, para luego destacar que compartiría la mesa con el propio Betular, ya que ambos fueron parte del ciclo de cocina nominado.

Wanda Nara adelantó detalles de BakeOff

Tras ello, al ser consultada sobre quiénes la acompañaban en esa jornada compartió un episodio gracioso que le había sucedido momentos antes. Muy divertida, relató: “Vino mi hijo Valentino, porque llegué al hotel y me di cuenta que había olvidado traer el vestido, y me lo trajo y me va a acompañar”. Esta anécdota, que recordó con humor hizo que, tanto Betular como el equipo que la acompañaba, estallaran en carcajadas. Curiosamente, Wanda también reveló que no era la primera vez que le ocurría algo similar, ya que el año anterior había enfrentado la misma situación, lo que incrementó aún más la gracia del momento.

Fue entonces que dio paso a las primeras impresiones sobre Bake Off, al reunirse con Christophe Krywonis y con Maru Botana, quienes también serán los encargados de evaluar los platos. A pocos días de su desembarco en la pantalla, Wanda explicó que “son muchas horas de grabación, mañana tenemos que estar a las 8 de la mañana. Trabajamos mucho”, y entre risas destacó que “hay cosas que no se pueden contar”.

“Hay mucha polémica, mucho ego, porque hay famosos y hay egos. Yo vengo de hacer MasterChef, que no eran famosos y entonces se conformaban con nada”, explicó sobre los entretelones de lo que se vivirá. En tanto, Betular también se refirió al tema: “En mi experiencia de Masterchef Celebrity a BakeOff famosos, este programa es otra cosa, ellos están como contentos, hacen bien las cosas, hay amor, hay quilombo, se pelean un poco, después vuelven. Se pelean por el horno, el abatidor. Estamos en un campo con una casa espectacular, con la primavera que pega el sol hermoso”.

En medio de ese detallado relato, la propia Wanda advirtió: “Y tenemos que hablar con los mosquitos, estamos con el dengue a full. Yo que tengo dos glóbulos, si me llega a picar un mosquito en ese campo, y muero”. Fue entonces que Maru Botana, quien se encontraba a su lado, escupió el champagne de la risa.