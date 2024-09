Cris Morena abrió su corazón sobre cómo renació tras la muerte de Romina Yan: “Yo casi no hablaba”

Cris Morena recordó cómo fue su renacer tras la muerte de Romina Yan

Toda una generación se vio marcada por las telenovelas producidas y creadas por Cris Morena, éxito que logró junto a su exmarido Gustavo Yankelevich y de la mano de su hija Romina Yan que fue la protagonista de varias de las producciones. Tras la muerte de su hija, la productora se sumió en un gran dolor, que hizo que se aleje de los medios, y tras 14 años de este hecho relató cómo consiguió renacer.

La hacedora de sucesos como Jugate conmigo o la reciente Margarita habló en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez, acerca de la muerte de su hija, que hubiese cumplido 50 años, y cómo fue que la ciudad de Berlín la ayudó en el proceso de duelo: “Fue como un golpe en el corazón, empezar a sentir cosas muy fuertes. Yo siempre la historia nazi me pegó fuerte porque estuve casada con una persona judía, y entonces estudié mucho ese tema. Pensá que yo fui 8 veces a Israel, lo conozco muy bien”, comenzó explicando la mente detrás de Casi Ángeles.

“Cuando pasó lo de Ro, Sofía, mi nuera, con un bebé de ocho meses, me dijo ‘nos vamos a Berlín y Praga’. Yo casi no hablaba. Ella me llevaba por todos lados, con Inti, estaba con el bebé todo el tiempo”, recordó Cris para luego agregar: “Fue como una cosa muy amorosa. Ella y mi otra cuñada, la mujer de mi hermano, me ayudaron un montón en eso y Berlín es una ciudad tan esplendorosa, tan joven”.

“Tiene una energía tan poderosa. Es una de las ciudades más creativas del mundo y sentí que tenía que renacer como el águila, que se tiene que sacar todas sus plumas, sus garras y su pico para poder seguir volando, si no se muere. Yo me moriría seguro, pero no me morí”, sentenció Cris, quien no dudó en asegurar que escribir Aliados también fue parte del proceso de sanación: “Hacer Aliados me salvó, fue y es mi crucé por el desierto. Siempre hice lo que yo sentí hacer”.

Cris Morena recordó los momentos siguientes a la muerte de Romina Yan. "Yo casi no hablaba", recordó

Cabe recordar que la novela que protagonizó Peter Lanzani y Oriana Sabatini transcurría en un mundo llamado “ViveRo” donde un grupo de adolescentes tenía que juntarse para salvar el destino del planeta. El proceso de crear este mundo para la serie fueron una ayuda importante en su duelo, como contó años atrás en una entrevista en la Peña del Morfi (Telefe).

En la misma entrevista, Cris habló acerca de los días después del Cris Morena Day, en el cual se hizo un repaso de toda su carrera en la pantalla chica, y el estreno de Margarita, el spin-off de Floricienta, que fue unos días después del gran evento que se llevó a cabo en el Gran Rex.

“Fueron fatales, en el mejor sentido de la palabra. Felices porque la serie debutó con muchísimo éxito, porque la gente está contentísima”, dijo entre risas para luego de halagar a los actores de su nueva serie. “La verdad es que yo siempre digo que también los chicos tuvieron un entrenamiento de un año, no son cosas que se hacen de un día para otro, como a veces yo veo que se arman algunas series más juveniles”, aseguró.

A lo largo de su carrera, Cris recibió fuertes críticas sobre el contenido de sus tiras. “Era esa época donde todo era malo y ahora es igual. Es un deporte también criticar. Esto de los haters no lo entiendo mucho, porque yo digo a mí no se me ocurre, aunque no me guste alguien decir algo malo sobre esa persona”, cerró el tema.