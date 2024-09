Chyno Agostini habló de la conflictiva relación entre sus padres y las medidas que toma para mediar entre ellos

Chino Agostini habló de la conflictiva relación entre sus padres y cómo él intenta mediar entre ellos

Días atrás, Nazarena Vélez y Daniel Agostini iniciaron un nuevo capítulo de su conflictiva relación cuando el músico le envió una carta documento a la actriz prohibiéndole hablar de su persona en televisión. La angelita no se quedó callada y habló del tema en LAM (América). En el medio del enfrentamiento entre sus padres quedó Chyno Agostini, quien habló de la situación que atraviesa su familia y las medidas que debe tomar para mediar entre ellos.

A más de 15 años de su separación, la relación entre la actriz y el cantante vuelve a ser noticia por sus cruces mediáticos. En ese contexto, Chyno Agostini habló del conflicto. “A mis dos padres los amo con toda mi alma, entiendo sus posturas, sus diferencias, siempre término yo en el medio, toda mi vida fue igual. Desde chiquitito”, comenzó diciendo el músico en el programa Nuevas Tardes con Denise (Televisión Pública).

”Teniendo 24 años sigo siendo un chico, me afectan las cosas que digan o comenten los demás, soy un ser humano como todos, me afecta lo que se dice. Como decía mi papá, ‘la gente te “pega” porque es gratis’, entonces no hay que mirar redes sociales. Pero yo sí soy de mirar, porque manejo mi Instagram y veo todo”, detalló el joven sobre cómo le afectan los comentarios del tema en las redes sociales.

Chyno Agostini habló del cruce entre sus padres: Nazarena Vélez y Daniel Agostini

Luego, el joven defendió a su padre ante el conflicto legal que mantiene con otros artistas: “Mi papá le hizo muchos favores a los músicos, no lo valoran y no lo reconocen. Mi papá es una persona que da todo y trabaja hace años”.

El nuevo capítulo de esta conflictiva relación comenzó cuando el equipo de LAM iba a explicar el problema que el músico tenía con sus excompañeros, quienes le habrían iniciando un juicio laboral. Al enterarse de esta situación, Chyno le habría informado a su padre que se iba a tratar el tema en el programa. “Tiene seis juicios con sus músicos y también hablan de maltratos. Les decía cosas como ‘ustedes deberían pagarme para tocar conmigo’”, había comentado al aire Fernanda Iglesias, quien venía siguiendo el caso.

Fue entonces cuando Agostini tomó la determinación de enviar la carta documento y le escribió a su expareja. “Me la mandó por WhatsApp y me dijo ‘pasásela a Ángel para que no se hable más de mí’”, dijo en aquel momento la actriz, sobre el diálogo que tuvo con su ex. “En mi casa está el topo”, bromeó la exvedette, en alusión a su hijo quien sería el responsable de advertirle a su papá que el programa de América iba a hablar de él.

Esta situación generó tensión entre madre e hijo. “El Chyno no se enojó conmigo, yo me enojé con él porque él fue el que le fue a decir a Daniel algo que me escuchó decir”, pormenorizó. “Por eso no le hablé más. Estamos viviendo juntos, y no puede ser que tu papá me mande una carta documento. Estamos todos locos”, lanzó, sobre el conflicto que tiene.

Nazarena Vélez contó que su ex Daniel Agostini le mandó una carta documento: el motivo

En ese contexto, Nazarena también habló sobre cómo afectó el tema a su hijo y opinó sobre el vínculo que su expareja mantiene con el joven: “Yo lloré mucho, él es muy sensible (Chyno) y también entiendo cuando está en el medio. Además, él ama mucho a Daniel. Deseo que sea recíproco porque él lo ama mucho. Es su papá y él lo defiende. Ojalá que Daniel sea tan incondicional con el Chyno como el Chyno con Daniel. Porque la verdad es que tiene un soldado al lado”. Fue entonces, cuando Ángel de Brito preguntó si el músico apoyaba la carrera de su hijo. Para sorpresa de las angelitas, la panelista comentó: “Para mi gusto no tanto, lo podría apoyar muchísimo más. Creo que lo invitaron a un programa y él (Daniel) no quiso, para no mezclar las carreras. Es muy talentoso el Chyno, es muy carismático. Son distintos conceptos de carrera”.

Al respecto, el hijo de Nazarena defendió a su padre durante su paso por el programa de Denise Dumas y comentó que coincidió con la decisión que tomó de no hacerlo parte de su show en un programa de televisión.