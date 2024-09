Oscar Martínez: “Siempre tuve mucho cariño por Selva Alemán y muchísimo respeto y admiración por su calidad como actriz y humana”

Oscar Martinez sobre el fallecimiento de Selva Aleman

El actor argentino Oscar Martínez se ha unido a las voces que despiden a Selva Alemán, Martínez dedicó palabras no solo a la memoria de Alemán, sino también a Arturo Puig, su gran compañero en la vida y en la profesión

Desde España, Martínez aprovechó para destacar la profunda pérdida que significa la partida de Alemán, subrayando el impacto que tuvo tanto en su vida personal como profesional.

Con su voz melancólica y pausada por el dolor de despedir a la actriz Oscar conversó con Teleshow : “Me tomó por sorpresa y me produjo una enorme tristeza la muerte de Selvita. Tanto ella como Arturo son personas entrañables. Hemos trabajado poco juntos. Siempre nos decíamos lo mismo. En su último audio del año pasado, ella me dijo: Bueno, tal vez se dé, que volviéramos a trabajar juntos. Siempre tuve mucho cariño por ella y muchísimo respeto y admiración por su calidad como actriz y por su calidad humana. Una persona intachable. Pensé mucho en Arturo, obviamente en cómo se debe sentir. Pobre Arturo después de compartir medio siglo con Selva . Como dije, son dos personas muy queribles, muy íntegras, muy buena gente. No sé qué más decir. Es una noticia tristísima. Me produce una pena enorme, porque además estaba muy bien. Ella estaba perfecta físicamente y mentalmente y todavía con mucho hilo en el carretel como para seguir deleitándonos con su trabajo y con su delicada existencia. Que descanse en paz y que Arturo pueda obtener el consuelo y la resignación para aceptar este golpe terrible para él y para toda su familia” destacó el actor sobre la figura de su colega y amiga Selva Alemán.

Oscar Martínez le dedicó unas palabras a Selva Alemán

Uno de los trabajos que compartieron fue la película “Contar hasta diez”, conocida también como Buen viaje, Ramón, es una película dirjida por Oscar Barney Finn sobre su propio guión que se estrenó el 2 de mayo de 1985. Protagonizada por Oscar Martínez, Héctor Alterio y Arturo Maly. Coprotagonizada por Osvaldo Bonet, Arturo Bonín, María José Demare, Susana Lanteri y Elena Tasisto. También, contó con las actuaciones especiales de China Zorrilla, Olga Zubarry, Selva Alemán, Arturo Puig, Eva Franco, Julia Von Grolman y María Luisa Robledo.

Selva Alemán, fue siempre una figura comprometida con su arte, dándole vida a diversos personajes en cine, teatro y televisión y su legado seguirá vivo en cada una de sus interpretaciones. La calidad de su actuación ha sido ampliamente reconocida tanto en el ámbito local como internacional.

Arturo Puig y Selva Alemán siempre juntos

El vínculo entre Selva y Arturo, su pareja y colega por muchos años, fue una unión duelo, que trascendió lo personal y se manifestó en diversas producciones. Puig, un actor igualmente reconocido, ha sido una figura de apoyo incondicional para Alemán, logrando convertirse en una de las parejas más admiradas en el ambiente artístico.

Con una carrera que abarcó varias décadas, Selva Alemán dejó una marca indeleble que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. La comunidad artística y sus admiradores continúan rindiendo homenaje a una vida dedicada al arte y a la creación de personajes que siguen vivos en la memoria de muchos.

A través de redes sociales y otros medios, colegas y figuras públicas continúan compartiendo recuerdos y anécdotas que refuerzan el legado de la actriz, un ícono indiscutible de la pantalla y el escenario.