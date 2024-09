Luciana Rubinska habló de la relación con su pareja, 14 años menor: “No siento la diferencia de edad”

Luciana Rubinska habló de la diferencia de edad con su pareja (Video/Perros de la calle-Urbana Play)

Luciana Rubinska fue como invitada a Perros de la calle (Urbana Play), programa que conduce Andy Kusnetzoff, para hablar de su vida y su carrera como periodista deportiva. Después de hablar de fútbol y de su fanatismo por Diego Maradona, los integrantes del ciclo comenzaron a ahondar en su vida privada y la periodista de ESPN contó que está en una relación con su novio, varios años menor.

“¿Usted está en pareja?”, quiso saber Kusnetzoff. “Sí, cambié de rubro y hace televisión y es jefe técnico”, confió Rubinska. Según detalló después, el hombre en cuestión se llama Juan Carpuso y se conocieron hace dos años y medio en el trabajo. “Es muy hiperactivo, está permanentemente detrás de las cosas que pasan allí”, dijo y luego sorprendió al revelar la diferencia de edad entre ambos.

“Es jovencito. Le llevo 14 años ¡y se nota! Que es lo peor... No quiero decir que soy pionera en esto porque hay otras que precedieron estas relaciones”, confesó la periodista, madre de los mellizos Nicolás y Pedro, de diez años, fruto de su relación anterior con el deportista Lucas Ferreiro.

Más adelante, ante la consulta de si planea volver a ser madre con su actual pareja, Luciana aseguró: “Yo ya estoy... bueno, podría. Él no tiene ganas de ser padre. Mirá, yo lo quiero tanto que le digo: ‘A vos quizás en un momento te den ganas de ser padre’. Y le digo: ‘Irás, tendrás hijos y volverás’”.

Luciana Rubinska y Juan Carpuso comenzaron su relación hace dos años y medio (Foto/Instagram)

Ante la consulta de Kusnetzoff de qué sucedería si su pareja cambia de idea y quiere tener un hijo, Luciana señaló: “Me tendría que haber encontrado un par de años atrás. Si bien yo por la edad puedo seguir teniendo hijos... Bueno, adoptemos. Pero él es muy firme en eso de no tener hijos”.

“A mí me gusta salir. Yo salgo mucho a bailar. Pasa que a él le gusta más. También nos gusta música distinta. Entonces le digo: ‘Andá’”, señaló la comunicadora, que afirmó que la diferencia de edad no se nota en la relación. “Sabés que no. Yo soy bastante inmadura y él bastante maduro”, bromeó.

Sobre cómo Juan se relaciona con sus hijos, Luciana detalló: “Él es muy atento. Es una persona por ahí más seca que yo, que soy más toquetona, de dar besos. Él es más frío, pero en lo importante siempre está. Después lo invito a reuniones que yo entendería si no quiere venir, y a veces viene y a veces no. Es una fiera”.

La pareja disfrutó de distintos viajes por el país (Foto/Instagram)

Luciana también destacó “la libertad” con la que se manejan y la cantidad de coincidencias que hay entre los dos. “La libertad es que cada uno pueda ser uno. Yo la verdad que la diferencia de edad no la siento ni me incomoda. Si bien hay diferencias, hay puntos en común: es muy laburador, ambicioso, siempre quiere mejorar, prepararse para hacerlo mejor... y eso es un punto de conexión importante”, sumó Luciana.

Carpuso comenzó a trabajar como jefe de operaciones técnicas en el canal de noticias de ESPN hace seis años, por lo que la parejita se conoció allí y decidieron no esconderse en los pasillos: “Al poco tiempo nos fuimos de viaje, subimos una foto y a los pocos meses lo dijimos”, sentenció y detalló que fue una de las productoras la que la animó a dar el paso, siguiéndolo en sus redes sociales.