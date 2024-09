La inesperada cena de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato en Italia: “Mirá lo que me vino”

Nico Occhiato y Flor Jazmín en Italia (Video/@florjazminpe)

Flor Jazmín Peña causó revuelo en redes al compartir una sorprendente experiencia gastronómica durante su romántico viaje por Europa con Nico Occhiato. La situación, que ella misma describió con incredulidad, ocurrió en un restaurante en el que había pedido un plato de pasta muy esperado, pero recibió algo diferente a lo que imaginaba.

La reconocida bailarina e influencer se mostró visiblemente indignada en un video que compartió con sus seguidores. Como se ve en el comienzo del clip que encabeza esta nota, la secuencia tiene a su pareja como protagonista, ya que se lo puede ver a él hablando a cámara y planteando la situación: “Ya pedimos de comer, y antes de que venga la cena vino un mozo a traernos estos platitos y a decirnos que eran una invitación del chef. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que nos van a romper el ort... esa es la traducción al italiano”, ironizó, al mostrar que sobre la mesa habían dejado algunas entradas, además de la clásica panera, mientras que ella solo atinó a reírse de la situación.

Tras ello llegó el momento del asombro y descontento de la bailarina por recibir un plato que contenía solo cinco cappellettis y cinco pedazos pequeños de carpaccio, una preparación de carne cruda finamente cortada. “No te la puedo creer. Me pedí un plato de pastas y mirá lo que me vino...”, comentó Flor con indignación.

Nico Occhiato retrató el impactante look de Flor Jazmín en Roma

La reacción de la bailarina fue de sorpresa, ya que esperaba un plato más consistente, probablemente con una porción más generosa de ravioles u otra pasta similar. En su video, se la oye exclamar: “Me voy a c... de hambre”, mientras su pareja no podía parar de reírse por la situación. “Yo te dije, andá por la carne”, expresó el conductor, que mostraba un pequeño corte vacuno con su correspondiente guarnición.

Tan poca fue la cantidad de comida servida en el plato que no le quedó otra opción a ella que comer todo lo que encontrara hasta no dejar rastros, como lo explicó en el siguiente video: “Bueno, vamos a limpiar el platito con pan. Entró panera, se puso la 10″, celebró, en medio de las risas entre ambos, por la situación inesperada que estaban viviendo.

Este momento inesperado no fue necesariamente negativo, sino que capturó la atención y simpatía de sus seguidores, quienes a menudo disfrutan de las anécdotas personales de la pareja en sus redes sociales. Y que siguieron atentamente el desenlace: “Vino el mozo, que ya me contó Occhiato que le caemos para el ort... , nos trae la cuenta y dice ‘518′ y yo me quedé en pausa, pensando que es imposible”, señaló la influencer. “No saben lo que fue la cara de Flor”, avaló Nicolás, que luego aclaró que la cifra no se refería no al monto a abonar por la cena, sino al número de habitación del hotel donde se encuentran.

Flor Jazmín Peña y una típica postal romana en medio de sus vacaciones

El viaje de la pareja por Europa se convirtió una oportunidad para que ambos muestren los hermosos paisajes y las diversas experiencias que viven a diario, enriqueciendo su contenido habitual en las redes con vivencias reales y espontáneas. Los primeros sitios que compartió la pareja incluyeron la ciudad de Roma, punto de partida de sus vacaciones europeas. Flor publicó varias fotos y vídeos en sus historias, en las que destacó su elección de moda para el turismo en la capital italiana: un conjunto compuesto por un short de jean tiro alto, un top rallado de colores y botas negras. Completó el look con una cartera azul pequeña y lentes de sol.

Estas vacaciones no son las primeras para la pareja desde que oficializaron su relación. Aprovecharon ya varias oportunidades para disfrutar de escapadas juntos, consolidando así su vínculo sentimental que blanquearon al aire de su programa a comienzos de enero.