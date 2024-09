Ángel de Brito llamó a Marcelo Tinelli y le propuso una participante para el Cantando 2024: “Tiene una historia tremenda”

Angel de Brito confesó que llamó a Marcelo Tinelli y que le propuso a una participante para el Cantando 2024 “Voy a decir la verdad”

Ángel de Brito confirmó que no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de que Camila Deniz, más conocida como Camilota, exparticipante de Cuestión de Peso, se sume al elenco del Cantando 2024. Fue en el programa que conduce por el streaming Bondi, donde el conductor de LAM reveló que estuvo siguiendo de cerca la carrera de la joven y que, convencido de su talento y carisma, ya se comunicó con Marcelo Tinelli para impulsar su incorporación al certamen musical.

“Voy a decir la verdad, como estoy muy al pedo y no tengo nada que hacer, hoy a la mañana le mandé un mensaje a Marcelo Tinelli”, confesó de Brito. Según el conductor, el de Bolívar no conocía del todo a la joven, ya que no había seguido la edición de Gran Hermano donde participó su hermano Thiago. Sin embargo, eso no detuvo a Ángel, quien continuó insistiendo en la idoneidad de Camila: “Le dije tenés que llevarla al Cantando 2024. Ella canta, baila, hace TikToks, tiene personalidad y se anima a todo”.

Camila Deniz ex participante de Cuestión de Peso

Cabe destacar que de Brito, además reveló que la joven tiene todo lo que el show necesita: “Autenticidad, carisma y una historia de vida que inspira”. En tanto, para el conductor de LAM, Camilota no es solo una concursante más, sino una figura capaz de aportar frescura y emoción al certamen. “Ella es genuina, el Cantando no necesita gente plomo. Imagínate a ella charlando con Polino, ¡a mí me encanta!”, comentó de Brito, imaginando cómo podría ser la dinámica entre el jurado.

A su vez, de Brito anunció recientemente la lista de los 17 famosos que ya están confirmados para esta nueva edición del Cantando 2024, entre los cuales Camila aún no figura. No obstante, esto no significa que su inclusión esté descartada. “Todavía hay lugar para sorpresas”, señaló el conductor.

Ángel también recordó las numerosas entrevistas que le realizaron a Camilota en su ciclo, en la que la joven habló abiertamente sobre su complicada historia personal. Su vida está marcada por la superación, desde su lucha contra la pobreza hasta su rol como cuidadora de sus hermanos y su fortaleza para seguir tras una violencia de género que sufrió.

“Tiene una historia de vida tremenda, primero de superación y después toda la violencia de género que sufrió. Cómo cuenta la pobreza que atravesó y cómo crio a sus hermanos”, relató de Brito, subrayando la capacidad de la joven para conectar con la audiencia a través de su historia. Camila Deniz, de 27 años, saltó a la fama tras la participación de su hermano en el reality de Telefe y luego fue una de las concursantes más destacadas de Cuestión de Peso, el ciclo que se emite por El Trece y está enfocado en el cuidado de la salud.

Camilota fue eliminada de Cuestion de peso y rompio en llanto: "Me voy con el corazon destruido"

A pesar de no haber logrado el peso requerido para continuar en el programa, su perseverancia y la sinceridad con la que compartió su lucha personal resonaron con el público, ganándose su simpatía. La experiencia de la joven no solo está marcada por su participación en estos programas, sino también por su creciente popularidad en redes sociales, donde comparte su vida diaria y conecta con sus seguidores a través de videos en TikTok.

En su presentación en el ciclo Camila compartió, entre lágrimas, su historia personal y narró cómo la pérdida de su madre y la enfermedad actual de su padre afectaron profundamente su vida y su salud. “Caí en una depresión y empecé a engordar porque comía por angustia”, explicó en su conmovedor testimonio durante el programa.

También se abrió sobre la situación actual de su padre, quien padece diabetes y recientemente estuvo hospitalizado. A pesar de la gravedad de su estado, ella muestra esperanza y optimismo respecto a la recuperación de su progenitor: “Mi papá vive, está enfermo. Tiene diabetes y desde el domingo pasado estuve con él en el hospital porque no me gusta verlo sufrir, pero sé que se va a recuperar”, afirmó con convicción.