Virginia de Bandana y Milton de Mambrú confirmaron su romance secreto: “Las fans no podían perder la esperanza de estar con él”

La revelación de Virginia de Bandana sobre el romance con Milton de Mambrú

En un emotivo encuentro organizado en honor al cumpleaños de Migue Granados, algunos integrantes de dos icónicas bandas de los años 2000, Mambrú y Bandana, se reunieron para festejar el Bandana y Mambrú Day. En el evento, transmitido a través del programa Soñé que volaba en la plataforma de streaming Olga, se compartieron relatos detrás de escena y se revelaron secretos que avivaron la nostalgia de los fanáticos.

Los miembros de Mambrú que asistieron fueron Germán Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Paolo Silberberg. No obstante, Gerónimo Rauch se ausentó debido a un viaje al extranjero. En cuanto a Bandana, acudieron Lourdes Fernández y Virginia da Cunha, mientras que Lissa Vera, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán no participaron por diversas razones.

Durante el encuentro, uno de los momentos más llamativos de la reunión fue cuando Virginia recordó su relación con Milton durante el auge de ambas bandas. La joven rememoró cómo durante casi tres años mantuvieron su romance en secreto debido a la opinión pública y a la imagen que las fans tenían de la banda.

Virginia Da Cunha rodeada de los Mambrú en el evento organizado por Olga (Instagram)

“Estuvimos casi tres años de novios”, destacó la joven, quien rememoró que “tuvimos los primeros dos años un romance escondido”, ante lo que el conductor del ciclo y organizador del encuentro preguntó si calificaba como “linda” esa situación que estaban vivinedo. Virginia, entonces, sin dudarlo expresó: “No, una mier...”.

Es que debido a la exposición pública de ambos en el momento de mayor éxito, no podía mostrarse juntos, “no podías ir a Plaza Serrano”, ponía como ejemplo por caso Migue, ante lo que ella explicó: “No podíamos salir a tomar un café, un helado, no podíamos ni salir de donde vivíamos, y en el auto tenía que salir abajo, era todo un operativo SWAT”.

Pese a todo ella se mostró consciente de las razones que llevaron a que tenga que mantenerse oculto el amor que ambos profesaban en privado: “No podíamos romper la regla, las chicas no podían perder la ilusión de poder estar con él, es una parte del negocio”.

La otra gran ausente a la reunión de Bandana y Mambrú

Lissa Vera, pese a ser invitada, había manifestado días antes de manera pública que no asistiría al evento al dejar en claro que no quería “caretearla”. Esta expresión capturó la atención de muchos seguidores, quienes reaccionaron fervorosamente en las redes sociales de Olga, lamentando o defendiendo la decisión de la cantante.

Lissa Vera solidaria, prefirió no asistir al evento de Bandana y Mambrú

“Básicamente, esta invitación me vino redescolgada, principalmente por la situación en la que estoy viviendo en este preciso momento”, comenzó diciendo la cantante, una de las integrantes del grupo que consiguió batir el récord de 150 presentaciones en el Gran Rex. “Estoy en otra sintonía. Si bien no es que no voy a volver a ningún programa a cantar ni nada, justo en este momento no me siento conectada con esa situación”, contó en charla exclusiva con Teleshow.

Lissa Vera por las noches entregando una vianda para las personas en situación de calle

Desde hace varios meses la artista, junto a su hermano, emprendió una labor solidaria en zonas vulnerables de Virrey del Pino en La Matanza. “En este momento estoy repartiendo sánguches y camperas en la calle porque hace frío y encima está lloviendo. Más allá de que los quiero mucho, no tiene mucho sentido con lo que estoy haciendo ahora”, contó la exfigura de Cantando 2020 y El Hotel de los Famosos en las mismas horas en las que las noticias pronosticaban todo un fin de semana de lluvia y tormentas, donde siempre los más afectados resultan quienes viven en las calles o situaciones de enorme precariedad.

“Esto es una cosa mía y estoy demasiado compenetrada con ayudar a la gente que realmente lo necesita”, se sinceró Lissa, quien junto a Lowrdez se siguen presentando en forma de dúo con el nombre de Bandana con el que se hicieron famosas. “Por ahí ir al programa sería medio caretear algo que en este momento no me está saliendo natural. No quiero que se malinterprete, pero mi cabeza está en otro lado”, concluyó, sobre sus razones para decirle “no” al evento.