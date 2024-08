Soledad Silveyra recordó su relación con Chacho Álvarez y fue tajante: “Era un infiel” (Video: Bondi)

A finales de 2008, Soledad Silveyra y Chacho Álvarez se convirtieron en una de las parejas más comentadas en Argentina. La actriz y el político comenzaron un romance que rápidamente atrajo la atención del público y de los medios. Sin embargo, lo que comenzó como una historia de amor en los ojos de la audiencia, terminó por “convertirse en un episodio doloroso y complejo”.

En una reciente entrevista con Ángel de Brito para su programa de streaming en Bondi, la reconocida actriz decidió abrirse y compartir detalles inéditos sobre esa relación, revelando que su tiempo junto a Álvarez fue, en sus propias palabras, “un calvario”. Y que tal vez por eso, su relación con el exvicepresidente durante la gestión de Fernando de la Rúa fue la única en la que, al terminar, no pudo mantener una amistad. Esto, según ella, fue un indicativo de lo difícil que había sido la convivencia.

“Es el único de los hombres que tuve –que no fueron tantos– con el que no pude quedar bien, con un vínculo más allá de lo amoroso”, comentó la artista, dando a entender que algo en esa relación fue especialmente malo para ambos.

A pesar de describir a Álvarez como “un tipo muy honesto”, Silveyra no escatimó en enumerar las situaciones que la llevaron a poner fin a la relación. “Sufría porque era un poco psicópata. Siempre encontraba algo; una bombachita, un corpiñito, un pincel… y tenía unas hijas maravillosas que lo cubrían”, añadió con un tono que dejaba entrever el peso emocional de esas experiencias.

Soledad Silveyra y Chacho Álvarez

El desenlace del romance llegó antes de las fiestas de 2010, pero la separación se hizo pública recién en enero del año siguiente. Silveyra reconoció que el vínculo con Álvarez la marcó profundamente, al punto de que decidió no seguir adelante con otros amores. “Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?”, agregó con una mezcla de resignación y desahogo aunque también afirmó que le tiene cariño.

Además, según explicó Solita, este vínculo no solo la afectó a nivel emocional, sino que también influyó en su visión sobre las relaciones futuras. Al hablar de su retiro del sendero del amor, la actriz aclaró que le tenía miedo a “fracasar en el amor”.

Su amistad con Osvaldo Laport

Soledad Silveyra habló de su amistad con Osvaldo Laport

A pesar de esto, la vida profesional de Silveyra continuó su curso, con más desafíos por vivir. Hace un tiempo surgió un rumor sobre un posible distanciamiento entre ella y su colega de larga data, Osvaldo Laport. Ambos compartían escenario en la obra La Fuerza del Cariño en el Multiteatro, pero la obra se levantó antes de lo previsto y se especuló que fue por un cortocircuito que hubo entre ellos.

Al ser consultado el actor sobre la situación, minimizó la gravedad de los hechos, asegurando que cualquier desacuerdo era parte natural de una larga amistad. “Solita es una amiga de la vida. O sea que los enojos, si han existido, son bienvenidos, porque también es parte de la historia de una relación”, había dicho el actor en una entrevista con TN Show.

Por su parte, Silveyra también desmintió este distanciamiento con él e incluso enfrentó los rumores de romance con él que circularon durante varios años. “Amo a su esposa y a su hija”, subrayó, disipando cualquier especulación y reafirmando el respeto y cariño que siente por la familia de su colega.