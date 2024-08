Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, un clásico de la pantalla de El Trece

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale ponen a disposición las mesas de sus respectivos programas para conversar sobre los temas más importantes de la actualidad y recordar anécdotas. En la pantalla de El Trece, la Chiqui y su nieta dan vida a un clásico de la televisión, adaptado a los tiempos que corren y con los invitados más diversos del mundo del espectáculo, la política y el periodismo.

Por orden de aparición, primero llega La noche de Mirtha. Será este sábado 31 de agosto desde las 21.30 horas y se sentarán con ella el conductor Horacio Cabak; la periodista Mercedes Ninci; la exmodelo, Florencia Raggi; y el cantante L-Gante.

Conociendo a la Chiqui, seguramente indagará en las últimas polémicas del intérprete de cumbia 420: la renovación de su dentadura, el viaje por Europa con su ex y su nuevo novio, su relación con Wanda y qué aprendizaje le dejó la cárcel.

En tanto, Almorzando con Juana, que se verá este domingo 1° de septiembre desde las 13.45 horas, contará con la presencia del comediante Martín Bossi; las actrices, Verónica Llinás, Andrea Frigerio y Adriana Brodsky; y también Camila Dolabjian, periodista y abogada que contará las últimas novedades del caso de Alberto Fernández.

L-Gante será uno de los invitados de Mirtha Legrand de este sábado (Foto/Candela Teicheira)

El sábado pasado en La Noche de Mirtha la conductora recordó a Alain Delon luego de que se cumpliera una semana de su muerte. Con mucha emoción, la Chiqui expresó su dolor por su pérdida y recordó su última visita a su ciclo. “Quiero recordar a Alain Delon que murió esta semana. El gran actor francés, un ícono, visitó la Argentina varias veces, y en 1995 vino a mi programa. ¿Quieren ver un tape?”, comenzó diciendo Mirtha antes de sentarse a su mesa junto con los invitados de aquella noche.

En las imágenes, de hace 29 años, se veía a Mirtha riéndose junto al actor. En aquel encuentro, el francés había ingresado al set antes de que la conductora diera la señal, lo que provocó un divertido momento frente a cámara. Luego, en el resto del video, el intérprete de Rocco y sus hermanos resaltó que aquella era la primera vez que comía al aire en la televisión, esto provocó la alegría de la Chiqui. En el ambiente podía percibirse la buena relación entre Delon y Legrand.

Después de ver el tape, y tras recordar aquel emotivo encuentro, Legrand comentó un detalle del detrás de escena de la grabación. “Qué lindo recuerdo, encantador. ¿Saben que ese día se interrumpió el tránsito? Yo estaba en Bernardo de Yrigoyen y se interrumpió el tránsito de la cantidad de gente que quería verlo (a Alain). Otra que también interrumpió el tránsito fue Xuxa, cuánta gente maravillosa hemos tenido”, cerró la diva para dar paso a un nuevo programa.

Mirtha Legrand lamentó la pérdida de Alain Delon (Video/La Noche de Mirtha/El Trece)

La semana anterior Mirtha había compartido una noticia que la llenó de alegría porque será distinguida del 15 al 22 de octubre por la Universidad de Buenos Aires (UBA) al ser nombrada doctor honoris causa en la segunda edición del Festival Internacional de Cine (FIC.UBA), por su labor en 36 films que van de la comedia blanca al drama noir. “Es un orgullo para mí contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará el honoris de más alta jerarquía, en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre, doctor honoris causa debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional”, leyó, en una tarjeta mientras todos en el estudio la ovacionaban. “Así que desde ahora me llaman ‘doctora’. ‘La doctora Mirtha’”, comentó la diva, risueña.

“Es muy lindo. Este honor lo comparto con ustedes, quienes me han dado la alegría de poder trabajar de lo que más amo durante tantos años. Muchísimas gracias”, concluyó, con la voz quebrada por la emoción por el homenaje que le realizarán. “Yo tengo más de 30 películas hechas como protagonista. Serán 32 o 33, siempre me olvido de una que no sé cuál es”, detalló.