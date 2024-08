Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, Ana Mena y el desafío de mantenerse en la industria musical

Playlist Capítulo N° 14 - Ana Mena

En esta nueva entrega de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes, la protagonista es Ana Mena, una cantante, actriz y modelo española nacida en 1997. Actualmente, es considerada una de las grandes sensaciones del pop de España. En los últimos dos años viene liderando los rankings radiales del país europeo, algo que reafirmó con la edición de Bellodrama, su segundo álbum de estudio, y los singles que lanzó después.

Si bien está dedicada de lleno a la música, su carrera artística la inició como actriz, siendo una de las protagonistas de la serie de televisión Marisol en el 2009. Al año siguiente fue parte del reality show musical de Disney llamado My Camp Rock 2, el cual terminó ganando. Además, tuvo un gran debut en el cine de la mano de Pedro Almodóvar en el filme La piel que habito, del año 2011 y en el que interpretó a la hija del personaje que encarnaba el protagonista, Antonio Banderas.

En 2018 lanzó Index, su primer álbum, el cual fue bien recibido por el público de España. Pero fue en 2023 con Bellodrama que dio el gran golpe, debutando directamente en el puesto número 1 de los más escuchados. Un logro que contó con el impulso de cortes de difusión como “Las 12″ —en el que colaboró con la mexicana Belinda— y “Quiero decirte”, el cual grabó en compañía de Abraham Mateo. Sus temas también se viralizaron con fuerza en redes sociales como TikTok, efecto que redobló con el single “Madrid City”, editado en marzo pasado.

Ana Mena - Un clásico

María Figueiras: —Arrancaste muy chica tu carrera, ¿a qué edad empezaste?

Ana Mena: —Arranqué a cantar con 7, 8 años... Es que mi madre cantaba flamenco, se dedicó a eso. Entonces lo respiré muchísimo en mi casa y muy temprano.

María Figueiras: —¿Y siempre tuviste el apoyo de tu familia?

Ana Mena: —Sí, afortunadamente sí.

María Figueiras: —¿Y cómo definís a la persona que sos hoy en comparación a la que eras cuando arrancaste tu carrera musical?

Ana Mena: —Digamos que mucho más evolucionada, aprendida... Escarmentada de muchas cosas, pero en el buen sentido. Yo creo que es importante saber levantarse después de caerse, porque todos los caminos son complicados, todos los caminos son difíciles, ninguno es recto, derechito, como puede parecer. Y hay que echarle muchas ganas, ser muy pesado, intentar las cosas mil millones de veces. Entonces, en ese sentido, siempre me consideré una persona muy constante. Y sigo siéndolo, mantengo la misma ilusión que el primer día, me sigue emocionando infinito lo que hago. Amo la música, me encanta cantar, subirme al escenario, escribir canciones... Imagino que un poco más sabia que ayer y menos que mañana, básicamente.

María Figueiras: —¿Qué desafío te acordás? Alguno que te haya marcado...

Ana Mena: —Infinitos, infinitos. No te podría decir uno. Desde que tenía 7 años, pues imagínate. Es que no he hecho otra cosa, llevo 20 años haciendo lo mismo: películas y música, es lo que más me gusta hacer en el mundo. Podría contarte muchas anécdotas, muchas experiencias, algunas muy buenas, otras no tanto. Ojalá algún día las pueda contar. Pero bueno, yo creo que todo suma y todo construye para lo que uno es a día de hoy. Y cada cosa lleva su momento, yo creo.

Ana Mena es cantante, actriz y modelo española. Nació en 1997 (Foto/Candela Teicheira)

María Figueiras: —¿Y qué valores inculcás tanto a tu vida personal como a tu carrera musical?

Ana Mena: —La constancia es uno de ellos, el ser honesto con lo que uno hace es algo que intento llevar siempre conmigo y que esté siempre presente, tanto en lo profesional como en lo personal. El disfrutar mucho más del camino que lo hacía antes. A veces las cosas no salen y uno tiende a machacarse mucho. Entonces hay que pensar que lo importante es divertirse haciendo lo que se hace.

María Figueiras: —¿Cómo hacés para blindarte del hate en las redes sociales?

Ana Mena: —Tengo mis días mejores y peores, todos somos personas y tenemos sentimientos. Muchas veces intento no leer tanto, o no buscarme tanto, porque te puedes encontrar de todo, eso seguro. Pero sí entiendo que haya artistas a los que les afecte eso en la salud mental. Hay que evitar ese dolor que es innecesario, porque va a seguir apareciendo.

María Figueiras: —¿Cómo es tu proceso creativo?

Ana Mena: —Depende, del día, del mood y de cómo me encuentre. Últimamente, no salgo del estudio: llego a las 4 de la tarde y me voy a las 4 de la mañana. Prácticamente vivo allí y me encuentro con gente que va y que viene, todas las semanas, de todos puntos de Latinoamérica, escribiendo. Intento cerrar cuántas más canciones mejor, porque estoy grabando un disco. Y todo depende de cómo nos sintamos, de lo que te haya pasado, de lo que quieras hablar, de lo que te inspire un instrumento, de lo que te inspire una base, una broma que haya hecho un amigo... No sé, depende un poco de todo.

María Figueiras: —¿Te acordás de ese momento en que dijiste: “Hoy puedo vivir de la música”?

Ana Mena: —Sí, yo firmé con mi discográfica cuando fui mayor de edad, a los 18. Pero ahí no tuve ese sentimiento, todavía. No por firmar con una discográfica te garantiza que te vas a poder dedicar a la música y que te va a ir bien. Sigue siendo una lucha, sigue siendo un picar piedras... Hace dos o tres años fue un salto bonito de recoger frutos que veníamos sembrando desde hace algún tiempo. Y trabajo mucho en Italia también y ahí empezó un poco todo. Y eso que estaba pasando, se trasladó a España. Ahora me siento muy afortunada y muy contenta de poder llevar mi música al otro lado del charco, de poder traer mi música a la Argentina. El año pasado hicimos nuestro primer concierto en México... Me encantaría seguir haciendo carrera aquí, por lo bien que me tratan, lo bien que me reciben. Y al final, es el sueño de todo artista, ¿no? Expandir su música, sus canciones y conectar con cuanta más gente mejor.

María Figueiras: —¿Y qué es lo que más te gusta de la Argentina?

Ana Mena: —Me gusta mucho la filosofía de ir todo a por todas. Y de equipo, de unión, eso me gusta mucho. Veo que la gente es muy acogedora con los demás. Reciben muy bien a los que vienen de afuera. Al menos lo que yo he conocido y los ambientes en donde me he encontrado y los amigos que me he hecho, siempre me he sentido en un ambiente muy familiar. Desde España lo vemos así, es un sentimiento de la unión, hace la fuerza que representan mucho los argentinos, que es muy envidiable muchas veces. Y que los lleva a ser mucho más grandes, en la música no te digo nada... Casi todos los artistas argentinos son worldwide. Entonces me gusta mucho ese sentimiento de hermandad, siempre hace bien.

María Figueiras: —¿Cuál es el propósito de tu vida, más allá de la música y el arte?

Ana Mena: —Yo me imagino siendo mamá. Todavía no, dentro de muchos años. Pero sí una familia grande, eso sí que me gustaría. Me da igual vivir o no en España. Me encanta España para vivir, la verdad que sí, pero ahí es adonde me lleve un poco la vida.

Fotos/Candela Teicheira.