La escapada de Maju Lozano a la Riviera Maya con su pareja: descanso, sorpresas y la noticia más esperada

Las vacaciones de Maju Lozano (Video: Instagram)

Bajo el cálido sol de la Riviera Maya, Maju Lozano decidió desconectar del vertiginoso mundo televisivo y se tomó un merecido descanso tras su debut como conductora de Cocineros Argentinos por la pantalla de América TV. Después de liderar con energía el regreso del programa, que dejó atrás su etapa de 16 años en la TV Pública, la nacida en Paraná eligió las paradisíacas playas mexicanas para relajarse junto a su pareja, Juan Baraboglia, y compartió momentos íntimos en sus redes sociales.

Junto a su novio, Maju se embarcó en una escapada romántica que rápidamente compartió con sus más de 800 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram. Enamorados desde 2018, la periodista y el empresario consolidaron una familia ensamblada que refleja la unión y la complicidad que los caracteriza. Estos días en el paraíso caribeño se presentaron como la oportunidad perfecta para renovar energías, y las imágenes que Maju compartió con los usuarios así lo demostraron.

El álbum de fotos de Maju Lozano de vacaciones con su novio en la Riviera Maya (fotos: Instagram)

Aprovechando el clima del verano mexicano, la expresentadora de Todas las tardes desconectó de la rutina por completo. Las fotos que publicó mostraron escenas de pura serenidad: el resplandor del mar azul, la arena blanca bajo sus pies, y una gastronomía que, según contó, la dejaron sin palabras. Además, en una de las fotos que compartió se animó a practicar topless, desatando un aluvión de comentarios entre sus seguidores, quienes elogiaron su autenticidad y confianza.

Sin embargo, el viaje no fue solo para compartir con su pareja. Durante su estadía en México, Maju se encontró con una amiga muy especial, también famosa en el mundo del espectáculo: Catherine Fulop. Ambas mujeres, que forjaron una gran amistad tras conocerse en los medios, no perdieron la oportunidad de pasar tiempo juntas. Esta información trascendió por una selfie que Lozano publicó y con la que inmortalizó ese momento.

El álbum de fotos de Maju Lozano de vacaciones con su novio en la Riviera Maya (fotos: Instagram)

En la foto, se les ve relajadas y sonriendo ampliamente bajo el sol mexicano, reflejando la alegría de estar juntas en un lugar tan maravilloso. Maju, con un bikini de punto color coral, dejando ver un tatuaje de león en su brazo derecho, mientras que Cathy optó por un bikini oscuro y grandes gafas de sol.

“Estar de vacaciones y ver a tu amiga amada no tiene precio. Te amo @fulopcatherine,” escribió Maju en su Instagram, acompañando el mensaje con dos emojis de caritas con corazones. Este instante de ternura entre amigas fue solo uno de los muchos momentos que hicieron de este viaje algo inolvidable.

Maju Lozano y Catherine Fulop se encontraron en México

Por último, las buenas noticias no se detuvieron ahí. Durante su estadía en México, Maju recibió una grata sorpresa: la nominación de su programa Todas las tardes a los Premios Martín Fierro en la categoría de Mejor Magazine. Este programa, que ella condujo en El Nueve durante diez temporadas, fue reconocido por su calidad y la dedicación del equipo. La periodista no tardó en expresar su gratitud en sus historias de Instagram: “Gracias APTRA por la nominación de Todas las tardes. Felicitaciones a todo el gran equipo de trabajo de Canal 9”, sostuvo emocionada.

Además, Lozano continúa en La 100 acompañando a Santiago del Moro en El club del Moro, programa líder hace años en la primera mañana de la FM, que supuso un radical cambio en su rutina cotidiana. “Es un horario que duele cuando no tenés la suerte de hacer lo que te gusta. Para mí, yo no voy a trabajar. No siento eso. Y no es una postura: nunca sentí que la radio fuera un trabajo. Por eso no sufro el horario. Digo, yo me levanto para ser feliz”, explicó en una entrevista con Infobae.