Camila Deniz confesó en Cuestión de peso el abuso sufrido: “Me sacaron mi niñez”

Camila Deniz reveló el abuso sufrido (El Trece)

Camila Deniz conmocionó a los espectadores del programa Cuestión de Peso al relatar el terrible abuso que sufrió en su infancia y el motivo por el cual no habló antes. Mientras compartía su historia entre lágrimas, Deniz expresó que, a la edad de nueve años, fue víctima de abuso, situación que la marcó profundamente y le hizo perder la capacidad de sonreír.

Todo se inició cuando en un momento de encuentro y reflexiones entre los participantes alrededor del fogón, debían anotar en un papel las angustias del pasado para quemarlas y dejar atrás las cuestiones que impiden, o al menos impidieron en algún momento, avanzar. Uno a uno fueron todos relatando sus historias, hasta que llegó el turno de Camila.

“Cuando era chica, dejé de sonreír”, comenzó explicando ante los allí presentes, comandados por Sergio Verón. quien le consultó sobre qué edad estaban hablando, a lo que ella expresó con la voz entrecortada: “De 9, 10 años... cuando era chica me abusaron”. El silencio se hizo dueño de la situación y todos los que allí estaban quedaron sorprendidos y movilizados por lo que comenzó a revelarse.

Con profundo dolor, Deniz explicó: “Sufrí un abuso y nunca se lo pude contar a mi papá porque tenía miedo, miedo a que me cag... a palos y no me entiendan”, mientras sus pensamientos y sentimientos giraban entre el no ser comprendida y a las posibles represalias físicas que podría haber sufrido. Rodeada de sus compañeros, rompió en llanto mientras narraba los detalles de esa fatídica noche que sigue viva en su memoria.

“No me puedo olvidar de esa noche. Sentir el olor, que estaba tomado”, al recordar vívidamente las sensaciones que impregnaban el ambiente, para posteriormente expresar que “quiero dejar esto atrás, porque a veces lo pienso y me pone mal. Si alguien está pasando por alguna situación así, que lo cuente, porque después de grande es peor porque no podés sanar”.

A través de sus palabras, Camila buscaba un mensaje de esperanza: ”Yo salí de ahí con mucha fuerza y simulando que no me pasaba nada, y me pasaba todo junto. Me quedó marcado y ahí es cuando no me empecé a querer, que no soy mujer. Me sacaron mi niñez”.

Sergio Verón, la abrazó y luego la tomó de la mano, mientras los demás la escuchaban impactados por su desgarrador testimonio, tras lo cual ella continuó: “Yo le conté a mi papá y primero no me creyó, hasta que hablamos con uno de mis hermanos, que él sabía, pero él también era muy chico y no sabíamos qué hacer. Eso viene hace muchos años arrastrando sobre mí, hay veces que estoy en casa o en algún lado y siento el olor ese que quedó pegado en mi mente. Todos pasamos por algo, y a mí me tocó vivir esto. Lo quiero dejar atrás”, para posteriormente romper en llanto.

Camila Deniz contó sobre el abuso sufrido cuando era niña

Ya en el estudio junto al periodista Mario Masaccessi, Deniz elaboró sobre cómo tuvo que disimular sus emociones, llevando una carga silenciosa que la marcaba internamente. Expresó que el trauma le hizo sentir que no era una mujer completa, diciendo: “Un montón de coas me pasan, nunca lo pude hablar, hace cuatro años se lo conté a mi papá porque tenía vergüenza. Tenía vergüenza de que me llame la atención, y más vergüenza me dio que no se lo haya podido contar a mi mamá porque murió antes. Pero eso me hizo la persona que soy, fuerte”.

El valiente testimonio de Camila Deniz en Cuestión de Peso, quien reveló que no fue un abuso por parte de un familiar, es un llamado a la acción y sensibilización sobre el abuso infantil y la importancia de buscar ayuda y compartir experiencias para poder sanar.

*Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.