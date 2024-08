Ginette Reynal y su dura batalla contra las adicciones y la depresión: “Me rompió la vida”

La modelo y actriz habló en detalle sobre su lucha (La caja de Pandora - AM 870)

Después de varios años batallando para mejorar contra su diagnóstico, la modelo Ginette Reynal decidió referirse a su lucha contra sus adicciones. Además de contar en detalle la actividad que decidió integrar con otra colega, Ana Paula Dutil, para ayudar a quienes sufren este tipo de problemáticas, la exvedette habló de la gran contención que tuvo por parte de sus seres queridos.

En diálogo con Guillermo Marconi, en su ciclo La Caja de Pandora (AM 870), Ginette habló sin tapujos sobre su pelea contra su enfermedad. “Desde afuera se puede ver como una tragedia el mundo de las adicciones, a mí me rompió la vida. Haber podido superarlo me ayudó muchísimo, cuando se rompe esa cáscara dura, que nos contiene y que creemos que es nuestra identidad, se encuentran cosas maravillosas”, expresó en esa charla telefónica que mantuvo con Marconi.

Además, aseguró que “enfrentar y hacerse cargo de lo que nos pasa es algo maravilloso”. “Yo, personalmente, agradezco estar todos los días estar viva y pasar por ese túnel transformador que me convirtió en la persona que soy hoy”, aseguró la modelo en pleno ciclo. También se refirió a la gran importancia que tomó la iniciativa que lidera con Dutil, quien explicó que trabaja a la par de una psicóloga, lo cual “no sucede en los grupos de alcohólicos o narcóticos anónimos, que son solo grupos de adictos entre adictos que funcionan maravillosamente bien. Ella pasó por una tremenda depresión, como mucha gente cercana, y que es difícil de diagnosticar, en especial si sos una chica linda y te dicen ‘ay, pero si vos tenés todo, ¿cómo puede ser?’, ‘vamos, hacé un esfuerzo’ ‘¡comé!’... Se le ocurrió ese formato, que es bárbaro, junto a otro amigo”, explicó respecto a esta convocatoria que se llevará a cabo en la Universidad de la Ciudad, este próximo 26 de agosto.

En ese sentido, Ginette comentó que “intento extender mi hombro y oreja a las personas que no saben cómo enfrentar lo que les está pasando”. Para dar una mejor explicación de estos casos, la modelo se tomó como ejemplo: “Es un tipo de problemática muy difícil para mucha gente, a mí me ocurrió cuando enviudé, yo me deprimí para arriba, no para abajo, porque soy maníaca, entonces cuando me ocurre eso me pongo muy hiperactiva”.

"Enfrentar y hacerse cargo de lo que nos pasa es algo maravilloso", aseguró Ginette (Instagram)

“¿La adicción te lleva a la depresión o la depresión a la adicción?”, le consultó el periodista en otro momento de la entrevista. Sin dar vueltas, Ginette le explicó que la primera opción puede llevar a esta problemática. “Yo no tengo una patológica, ni la tuve nunca, sino que tengo la enfermedad de la adicción, que es distinto”, continuó la actriz, quien aseguró que es “una enfermedad incurable” y que las “drogas son el síntoma”. Además, señaló que “tiene que ver con el ego y diversas formas de ver la realidad; el síntoma puede variar e ir a diferentes maneras de adicción”.

“No es que yo puedo mañana tomarme una copa de vino y, eventualmente, voy a volverme a patinar... Lo mismo que con las drogas o cualquier cosa, debo tener cuidado en la forma que consumo determinadas cosas que se me pueden tornar un patrón adictivo”, aseveró Ginette sobre su enfermedad. Y volvió a hacer hincapié en el ego, el cual describió como “la parte operativa de mi sistema de mi cabeza, la que hace que vaya a la peluquería a teñirme las raíces o ir al médico, pero no es yo. No soy ni la modelo peinada, arreglada y presente en todos los eventos, ni soy mi trabajo, esas son manifestaciones de mi persona. Cuando el ego te confunde y te hace creer eso, por lo que cuando ocurre que empezás a creer que vos sos tu personaje, tu trabajo, tu dinero, tu casa, tu copa de vino, tu droga”.

"Vos sos un ser que nace y está completo, perfecto y que lo va a estar por el resto de tu vida", explicó la actriz a raíz de su propia lucha (Instagram)

La exmodelo continuó expresándose al respecto: “La falta de eso te hace sentir perdida, que no sos nada, te genera un nivel de ansiedad, de miedo, y de fobia que hace que necesites volver a consumir todo el tiempo. Vos sos un ser que nace y está completo, perfecto y que lo va a estar por el resto de tu vida. Luego, cuando uno va creciendo y se va educando, las circunstancias de la vida, el colegio al que vas, los padres que tenés, la sociedad que te rodea te va haciendo creer, vas moldeando o torneando un personaje, que es tan solo eso, no sos vos”, sentenció en esa entrevista radial.

El gran apoyo en su lucha

El apoyo de su familia fue indispensable para la modelo (La caja de Pandora - AM 870)

Además de contar en detalle su batalla contra la adicción y la depresión, la actriz dio a conocer cuál fue su pilar durante los momentos más difíciles. “Mis hijos me acompañaron maravillosamente bien. Gracias a Dios hice un montón de cosas mal, pero algunas me salieron bien, como mi relación con ellos, que son conscientes”, comenzó diciendo en otro momento de la conversación.

“También está mi hermana y mis amigos, pero ellos reaccionaron bien, se ocuparon, al principio les costó hacerse la idea que yo no iba a seguir siendo la madre que había sido hasta ese momento”, aseguró respecto a la presencia de su círculo más cercano.

Asimismo, Ginette reflexionó sobre la actitud de sus retoños, quienes tienen 33, 32 y 37 años, en ese momento. “Mi recuperación les costó porque, al principio, tenían miedo que no fuese sólida y, además, una madre que no está del todo completa tiene sus beneficios”, comentó, con un tono humorístico, sobre el cambio que la llevó a su recuperación.