“Me queda medio corazón”: la tristeza de Gladys, la Bomba Tucumana, tras la repentina pérdida de un amigo

Gladys recordó a su amigo con unas emotivas palabras en sus redes (Video: Instagram)

Gladys la Bomba Tucumana se encuentra atravesando un gran momento a nivel profesional. Además de su presencia el ámbito musical, la cantante decidió abrirse paso en el mundo de la gastronomía y, la semana pasada, inauguró su propio local de empanadas en el barrio porteño de Recoleta. En medio de esa alegría, recibió una triste noticia: una persona de su círculo cercano murió de manera inesperada.

Se trata de Cristian Eduardo Natera, un fanático con quien Gladys tenía un profundo lazo. En diálogo exclusivo con Teleshow, la compositora dio a conocer el vínculo que la unía con el hombre. “Fue uno de los tantos seguidores que Dios puso en mi camino, uno de los más fieles. Tenía apenas 46 años y me seguía desde los ocho, es decir, toda su vida. Yo era su ídola. Falleció repentinamente”, dijo La Bomba, todavía en shock por lo ocurrido el pasado 19 de agosto.

“Nadie quería avisarme porque saben que yo lo amaba con locura. Me enteré por mi pareja: tuvieron que decirle a él porque nadie se animaba a hablar conmigo”, continuó Gladys, quien aseguró que a lo largo de todos estos años, Cristian viajó a Tucumán en incontables ocasiones y la acompañó infinitas veces a lo largo de su carrera. “Era un chico hermoso, amoroso y decente”, agregó respecto al hombre oriundo de la localidad bonaerense de Mercedes.

“Estoy destruida porque para mí era ‘Mi chiquito’”, continuó Gladys sobre Cristian, a quien apodó de esa forma en referencia a la temprana edad en la que comenzó a seguirla. “Cristian fue por primera vez a uno de mis shows en Mercedes porque lo llevó su abuela. Me acuerdo de que lo hice subir al micro y era tan solo un nene. Mi amorcito, mi chiquito hermoso, me amaba con todo su corazón. Hace poco, para mi cumpleaños, vino a verme. Le pidió permiso a su jefe en el trabajo y vino a pasar el día conmigo. Así, siempre en todas”, recordó La Bomba en charla con este medio.

Las historias que La Bomba le dedicó a Cristian

Antes de terminar a conversación, la cantante se animó a una reflexión sobre la fugacidad de la vida en este plano. “De un día para el otro pueden pasarnos cosas. A veces creemos que no van a ocurrir, pero todos somos humanos y suceden. Esa es la vida, lamentablemente, y yo tengo que aprender a aceptarlo. Así como perdí a mi hermana en la Pandemia, algo que nunca pensé que iba a ocurrir. De un corazón entero me queda medio corazón de todas las pérdidas de personas que amo”, sumó Gladys y aseguró que “siempre voy a amar a Cristian con todo mi corazón. Sé que siempre va a estar conmigo porque él me amaba con toda su alma. Y yo también a él”.

Previamente, a través de sus redes sociales, la intérprete de “La pollera amarilla” le dedicó unas sentidas palabras a su amigo. “Vas a ser mi ángel para siempre. Gracias por acompañarme en mi carrera desde tus ocho añitos. Nunca me olvidaré de tu lealtad y tu amor incondicional. Te amo. Por siempre en mi corazón”, expresó en una publicación de Instagram.

Este sentido mensaje fue acompañado de un video en el cual se podía observar a Gladys y su amigo arriba de una plataforma que saca fotos. A este clip le sumó unas breves palabras, las cuales resaltaron su profunda tristeza. “Te adoré mucho, y así será para siempre en mi corazón, y me adoraste con el alma también. Gracias por todo el amor que me diste, mi Cris. Dejaste mi corazón destruido yéndote así, tan pronto. Mi chiquito, mi Cris”, expresó la artista ante la devastadora noticia que golpeó de lleno su vida.