Amalia Granata reveló la insólita advertencia que le hizo al novio de su hija Uma (Video: Bondi)

Enfocada en su trabajo político, Amalia Granata bajó su exposición en los medios desde que se convirtió en diputada de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, este martes durante una entrevista en el programa “Ángel Responde”, que conduce Ángel de Brito por el streaming Bondi, se dejó llevar por la buena relación que tiene con el periodista y habló de todo.

En un momento de la nota, la exmediática contó una anécdota que vivió con su hija Uma Fabbiani, de 16 años. Es que la adolescente tiene novio y en diálogo con Ángel, su madre reveló una advertencia contundente que le hizo al joven cuando lo conoció.

Granata relató que, si bien la adolescencia es uno de los momentos más difíciles entre madre e hija, ambas llevan una gran relación y no tienen conflictos, más bien todo lo contrario. Fue ahí cuando hizo una salvedad: “Aparte tiene novio, pobre chico...”.

Según explicó, si bien ambas tienen un muy buen vínculo, las salidas nocturnas y el alcohol son los principales temas por los que tienen ciertos roces, pero a pesar de eso, confesó que la deja tranquila que esté en pareja. “El novio de Uma tiene 18 años y siento que alguien la cuida”, comentó.

Además, durante la entrevista, Amalia confesó una anécdota con el joven y reveló cómo fueron esos primeros encuentros. “Pobre, le queríamos dar una sorpresa a Uma y queríamos que estuviera el novio, entonces lo invité a comer a mi casa. Ya lo conocía, pero era la primera vez que venía a comer en familia”, siguió.

Amalia Granata y su hija Uma (Instagram)

“Hicimos unas pizzas. Estábamos Leo (Squarzon), Uma, el novio, yo. Roque -su hijo menor- andaba por ahí a los gritos. Lo miré y le dije ‘disculpame, lo único que te pido es que no la dejes embarazada porque te reviento’”, recordó y contó cuál fue la reacción del adolescente: “El pibe me dijo ‘No, no, está bien’”.

Por su parte, Granata contó que tienen una buena relación y que se llevan muy bien. “Ahora viene siempre a casa, están mucho en su cuarto. Leo me dice ‘Andá a ver a tu hija que está encerrada en el cuarto con el novio’”, sumó entre risas aunque aclaró que no los interrumpe.

Al escuchar sus declaraciones, Ángel de Brito le preguntó qué pasaría en un hipotético caso en el que Uma quede embarazada siendo tan chica. La diputada no lo dudó: “Me haré cargo yo, querido, ¿qué querés que haga? Ella se cuida, la tiene re clara, el chico es divino pero qué se yo, todo puede pasar. Lo asumiré de una como mamá abuela”.

“¿Ella no está para ser mamá?”, insistió el conductor a lo que la diputada concluyó: “Ella es re mamá, es la única que lo domina a Roque. Pero tiene 16 años. Yo siempre le digo ‘te lo digo por vos porque es tu vida”, cerró sobre este tema.

También, durante la entrevista habló de la actual relación con el exfutbolista Cristian Ogro Fabbiani, que es el padre de su hija. “Con él no tenemos relación. Yo no sé por qué me odia. Y Uma tampoco entiende“, sostuvo Amalia de quien se separó en el 2008 en medio de un escándalo por una infidelidad.