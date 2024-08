Olga Garaventa, íntima: “A Sandro lo amé y lo sigo amando”

Olga Graraventa habla de Roberto Sánchez

Olga Garaventa habla con devoción sobre ese apasionado hombre que la conquistaba a través de extensas charlas telefónicas, donde aprendió a acercarse, a conocerse en lo más profundo hasta convertirse en pareja. “La verdad, yo estoy muy feliz porque realmente todos los años tenemos algo para ofrecer, algo nuevo, obviamente todo relacionado con Roberto, y siempre aparecen cosas para hacer y a mí me llena de orgullo, de emoción. Dios mío, ya van a ser 15 años que no está entre nosotros”, reflexiona Olga con voz melancólica, en diálogo con Teleshow. Su Roberto es Roberto Sánchez, mundialmente conocido como Sandro, el artista que enamoró a más de una generación con su voz, sus bailes y su carisma.

—Es un cumpleaños distinto...

—Realmente no se puede creer la magnitud que tiene cuando se acerca su cumpleaños. Yo veo a la gente que y me dicen: “Ay, Olguita, es el mes de Sandro”. Sí, hoy cumpliría 79 años. A mí me llena de emoción y de alegría. Siempre se descubre algo nuevo, es como que que él dejara señales. Graciela Guiñazú, una de mis grandes colaboradoras y amiga, me dice “Olga, ¿esto dónde estaba? No lo habíamos visto”. ¿Le digo sabés qué pasa, Graciela? La casa en sí es muy grande. Está toda la sala de arriba donde están las buhardillas, donde hay como un bibliotecario, y allí hay partituras y cosas de él. Se ve que Sandro las escondía para guardarlas para el próximo año. Así todos los años tenemos algo que hacer. Esa es la sensación que tengo. Hay cosas que nosotros por ahí este año no las vemos y el año que viene para el mes de mayo, mes de junio, aparecen. Con el equipo de Sandro Producciones nos sentamos y nos decimos “tenemos que ver a ver qué hacemos este año”. Y siempre aparece algo inédito para sacar al aire. Es increíble porque también es una persona que siempre va a estar vigente. Era una persona realmente muy especial. Hay artistas que han sido como él, o quizás un poquito superiores, pero que no tienen tanta mística como él.

—¿Qué conversaciones tenían en el último tiempo juntos?

—Nosotros teníamos la misma mirada, los pensamientos muy iguales, muy similares. Y él me ha dejado tantas cosas como diciendo mirá, el día que yo parta no te vas a olvidar nunca de ese día. Yo dije “Ay, Dios mío”. Y Robert me decía “no me digas que yo estoy loco, porque no lo estoy, te digo en serio que no se van a olvidar de mí”. Tenía unas premoniciones. Todo era increíble. Iba por las calles, la gente salía. Él siempre decía una frase: De mí no se van a olvidar, y decía otra: Yo puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo.

Sandro cantando "Penumbras"

—¿Hay frases que te dijo que no vas a olvidar jamás?

—Claro. Una vez me dijo por teléfono: “Tengo un beso encadenado entre mis labios y la llave de ese beso la tenés vos”. Y yo le respondí: “Ay, bueno, muchas gracias” y corté pensando que se había equivocado. ¿A quién le querría decir esto? Y ese día, a la media hora se iba para Rosario y me vuelve a llamar: “La frase que te dije es para vos”. Le agradecí y me quedé pasmada, sentada en el escritorio. Digo, ¿qué le pasó? Porque la verdad yo nunca fui una persona de ir a su puerta, ni tenía su teléfono ni de mandarle una carta, porque como no era fan, yo no iba a la casa para nada, ni tenía contacto, salvo cuando él trabajaba, que llamaba a la oficina para hablar con Aldo Aresi, pero después nada más. Y yo me quedé muy cortada. Desde ahí comenzó a llamarme y teníamos charlas por teléfono de 5, 6, 7 horas. Nos íbamos conociendo a través de los llamados, porque él no podía salir porque no lo dejaban tranquilo y yo conversaba como era mi jefe.

—¿Un amor por teléfono?

—Nos enamoramos por teléfono. Exactamente él vino un 23 de de octubre al Castillo. Después volvió, en diciembre, para las fiestas, para saludarme y el 2 febrero del 2005, yo fui a la casa acá, esto es muy loco en mi vida. Si a mí me hubieran preguntado a los 20 años que yo a los 50 años iba a conocer a una persona así, te diría no... están todos locos. Y más cómo se dio todo, cómo se fueron dando las cosas. Él fue un gran conquistador. Yo lo amé mucho y lo sigo amando. La verdad es que es una persona que se extraña realmente mucho, pero bueno, lamentablemente tenía su EPOC severo y eso desgraciadamente se lo llevó. La verdad es que se extraña mucho. Eso es lo que a mí me llama la atención, con el amor que lo hacen las personas que se acercan a nosotros, con el respeto, con el amor. Todo lo que sembró en su carrera, en su vida, como persona. Las generaciones que vinieron después y que lo siguen, hacen versiones de sus temas y que son músicos de otro género, que tal vez lo conocieron por sus padres o sus abuelos.

El gran anuncio

Sandro en el Madison Square Garden

En el día del cumpleaños de Sandro se confirmó que el espectáculo teatral en su honor, titulado simplemente “Sandro”, se estrenará en abril de 2025 en el Teatro Coliseo. Esta noticia fue anunciada desde el icónico castillo de aspecto medieval que el cantante diseñó y construyó en la avenida Pavón, en el barrio porteño de Boedo.

La producción busca ofrecer una experiencia altamente inmersiva y de nivel internacional, al estilo de los grandes espectáculos de Broadway, utilizando tecnología de punta para crear un evento multisensorial. Según los organizadores, el espectáculo tiene como objetivo retratar no solo al cantante y showman, sino también al ser humano detrás de la leyenda y sus sueños.

Para seleccionar al protagonista de este homenaje, se llevarán a cabo audiciones abiertas, lo que permitirá que cualquier persona interesada en interpretar al Gitano pueda participar. Esta convocatoria busca encontrar un actor que pueda captar la esencia de Sandro, tanto en su faceta musical como en su vida personal.

Olga Garaventa presentó el musical de Sandro

El repertorio del espectáculo incluye las mejores canciones del “Astro de América”, recreando los exitosos conciertos que marcaron su carrera. Estos temas serán adaptados a una producción moderna, correspondiente al año 2025, lo cual garantiza que la audiencia experimentará un espectáculo renovado pero fiel al estilo del artista.

La noticia del estreno y las audiciones abiertas ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del cantante. Se espera que este homenaje logre captar la atención de tanto seguidores veteranos como de nuevas generaciones, mostrando la perdurabilidad del legado de Sandro .

El evento contó con la presencia de Olga Garaventa de Sánchez, viuda del artista; Leonardo De Pinto, director Regional de Contenidos de Torneos; Ana Sans y Julio Panno, guionistas y directores de la obra; José Luis Pagán, director musical de UPM Hits; y Juan Crespo, director general de 3C Films. Durante el anuncio, Olga expresó su orgullo y emoción por ver la memoria y el arte de su esposo nuevamente en el escenario, resaltando la calidad del equipo encargado del proyecto.

El 6 de junio de 1980, Sandro inauguró sus espectáculos teatrales en el Teatro Coliseo con un espectáculo que incluyó efectos especiales y un despliegue técnico innovador para la época. En 1999, en el mismo lugar, recibió el primer Gardel de Oro, siendo ovacionado por sus colegas. Este nuevo musical planea capturar esa magia y llevar a nuevas generaciones la obra y el legado de Sandro, un hombre que dejó una marca indeleble en la música y en el público de toda América Latina.