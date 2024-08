Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano, vivió una crisis en televisión y el video estalló en las redes

El desgarrador llanto de Juliana Díaz (Video: Soy el mejor)

Juliana Díaz se volvió conocida por participar de la temporada 2022 de Gran Hermano (Telefe), donde comenzó una relación amorosa con uno de los jugadores. Este paso por el programa le abrió las puertas del Bailando (América TV), sin embargo no logró convencer al jurado de su talento y fue eliminada semanas antes de que Tuli Acosta se consagrara como la ganadora del certamen. Así la cosa, en la búsqueda de una nueva oportunidad en la pantalla, la joven fue convocada para formar parte de un ciclo en el exterior. Fue en ese contexto que la joven protagonizó un extraño momento que se volvió viral en las redes sociales.

Todo se dio en el programa Soy el mejor que se emite en Ecuador, el cual consiste en demostrar aptitudes para el baile, el canto y la actuación. En esa dinámica, luego de varios desafíos, una de las figuras es eliminada. Angustiada y deprimida por la distancia con su familia, la joven argentina quiso autonominarse para abandonar el certamen. “Hay una realidad y es que siento que hace un par de meses no me vengo sintiendo muy bien, tengo muy lejos a mi familia y la verdad es que decidí autonominarme para irme del show“, comenzó diciendo la ex de Maxi Guidici. Pero la respuesta que recibió no fue la esperada, ya que se encontró con la negativa de la producción, quien le aclaró que si seguía adelante con su decisión, ella y la pareja elegida por los participantes restantes debían abandonar el juego.

Ante esta situación, las lágrimas de Juliana comenzaron a caer de sus ojos, razón por la cual pidió tiempo para pensar -que también le fue negado-. Con este panorama, la joven aseguró que no sabía a quién eliminar del programa, luego de muchas dudas dijo: “Siento que los dos son competencia para mí, los dos son supertalentosos y siento que hay una persona que es más querida por el público”, dijo ganando tiempo para no tener que tomar una decisión.

Juliana Díaz no pudo aguantar las lágrimas en Ecuador (Foto: Captura de Soy el mejor)

Entre lágrimas, una de las nominadas se acercó para darle la tranquilidad para que la vote y ser ella la eliminada del programa, finalmente pronunció el nombre de Karina. Sin embargo eso no fue todo, sino que decidió dejar el estudio de manera intempestiva. “Juliana abandonó el estudio devastada”, dijo el conductor del programa.

Mientras el certamen seguía, Díaz decidió irse del lugar, pero su tristeza hizo que no llegara muy lejos y se sentó en la puerta del estudio, donde fue abordada por los medios locales para que contara su malestar y la posibilidad de abandonar el programa. Finalmente, la joven no dejó el show, sino que todavía es parte de él y no ha sido eliminada por sus compañeros, que saben que tenía la intención de irse.

Rápidamente, el video se volvió viral en las redes sociales y no tardaron en estallar los comentarios en X: “Amo lo teatrera que es ‘Tini’, nuestra Juliana Díaz. Primero dice que se autonomina, pero cuando le dicen que se va ella y otro más le dice, ‘bueno se va fulana’. La amo”; “Juliana Díaz es lo más”, “Chicos, la servida de show que está dando Juliana, alias Tini en Ecuador, la adoro”; “Quería irse y después tiraba que iba a votar a quién la podría complicar para seguir en el programa”; “Una lágrima no se le caía”; “Amé. Lo dio todo”; “Dio todo el show posible!!! Se nota la escuela de las mujeres del espectáculo de argentina jaja”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la red social de Elon Musk.