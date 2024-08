Flor Bertotti dejó su programa de radio: las sentidas palabras de despedida y qué artista la reemplazará

Flor Bertotti dejó su programa de radio (Instagram. Vale 97.5)

Vinculada desde muy chica al mundo del espectáculo, y protagonista de éxitos de época como Son amores y fundamentalmente Floricienta, Florencia Bertotti descubrió de grande la experiencia de la radio. Luego de un tiempo alejada del ruido mediático, en 2022 desembarcó en el medio de comunicación más mágico, que la cautivó casi desde que se puso los auriculares y vio reflejada la luz de “aire”. Desde entonces, generó un código diferente con sus oyentes, con aquellos que la siguen desde la emblemática tira creada por Cris Morena y otros que la fueron descubriendo a través del éter.

Por esto se la vio conmovida en el último programa de Días y Flores, el ciclo de las mañanas de Vale 97.5 que compartía con Marcelo D’Alessio y en el que encontró ese lugar que no sabía que necesitaba. “No entiendo cómo tardé tanto. Lo disfruto sin conocer el paño y es muy relajante para mí”, le contó a Infobae poco después del debut. “Los voy a extrañar, pero me voy contenta porque me voy con el corazón ‘pipón’. Quedan los puntos suspensivos para volver”, dijo casi dos años después, en esa despedida al aire que sonó a un hasta luego.

“Toda la gente me pregunta, ‘¿cómo es trabajar con Flor? Y es lo mejor que nos puede pasar a todos”, la elogió D’Alessio y enumeró las virtudes de su compañera. “Es alegría, luz, buena onda, despiste, profundidad, reflexiones que nos dejan a todos regulando”. A la hora de explicar los motivos, Bertotti destacó que se le empezaba a hacer muy difícil compatibilizar la agenda de la cantante con la de la conductora. “Gracias a todos, pero este último trecho ya se hacía imposible”, manifestó.

Flor Bertotti en el estudio de Vale (Instagram)

También reveló que muchas personas le preguntaban por qué elegía hacer radio: “Lo hago porque lo disfruto un montón y el equipo de trabajo es muy lindo. Parece un lugar común, pero no es fácil que esté tan en sintonía todo”, admitió Bertotti. “Acá pasa y se nota, por eso nos escuchan cada vez más”.

En la lista de agradecimientos, que encabezó por el público y siguió por sus compañeros, Flor tuvo una especial dedicatoria a Camilú, la cantautora que la reemplazó en el último tiempo y que ocupará su silla hasta su eventual regreso. “Gracias por sostener la bandera todo este tiempo que yo no estuve. Y ahora, tomás la posta”. Guitarra en mano, la artista agradeció el cumplido y empezó a rasguear la cortina del programa, con el que la conductora se despidió hasta nuevo aviso.

Flor Bertotti y las flores amarillas, un símbolo de Floricienta (Créditos: HBO Max)

De momento, Bertotti se abocará especialmente al tramo final de Flor Bertotti en concierto, el tour que la paseó por diferentes partes del mundo. Durante el mes de septiembre girará por Estados Unidos, como prólogo a la serie de doce shows que dará en el Movistar Arena de Buenos Aires y en diferentes ciudades del país. Al realizar el anuncio a finales del año pasado, y al agotar en tiempo récord las entradas de los primeros espectáculos, se generó un cortocircuito con Cris Morena sobre si se trataba de un show de Flor Bertotti o estaba limitada a las canciones de Floricienta, una confusión que ambas partes se encargaron de aclarar.

“Hablé con Cris y para que se disipen las dudas está el setlist a disposición del que quiera en Spotify, donde está todo el track list del show, están todas las canciones de Floricienta, de Nini, canciones mías, canciones que escribí para Simona, para mi hijo, para Fede (Amador),hay miles de canciones que están a disposición para que las escuchen y las aprendan”, señaló la artista en LAM y aclaró entusiasmada que su público no solo está pendiente de las canciones de la tira