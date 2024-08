Así está hoy Kiara, la hija de Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, que cumplió 17 años

Kiara de bebé, con sus padres Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann (Instagram)

Durante la historia de amor que cultivaron por más de dos décadas, Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich tuvieron a sus hijos Kiara y Federico. Aunque sus compromisos laborales y su vida pública ocupan gran parte de su tiempo, esto no les impide estar cerca de su familia y disfrutar momentos íntimos. Recientemente, celebraron el cumpleaños número 17 de su hija, y decidieron compartir este significativo evento en las redes sociales.

Para conmemorar la fecha, Dalia, reunió una gran cantidad de imágenes de su primogénita a lo largo de su vida, como también pequeños detalles propios de la joven en su vida diaria. Emocionada por la fecha, la humorista expresó: “Hoy cumple 17 años la persona que me pasea por absolutamente todas las emociones día tras día. La que me hizo madre y, pobre, tuvo que bancarse toda mi inexperiencia. La que crío con las mejores intenciones, la que me pone los puntos: me enseña que no hay que gritar (aunque me lo diga gritando), y me ubica como nadie, porque de ella aprendo de todo”.

“La que tiene un corazón tremendamente hermoso y noble, una flor de hermana, una nieta de oro. No hay palabras para este amor que te tengo Kiara Emilia Wainraich”, continuó la artista en esa misma publicación, la cual obtuvo varios saludos por parte de famosos como Valeria Sampedro, Susana Roccasalvo, Nancy Dupláa, Denise Dumas, Paola Krum, entre otros. También recibió un mensaje de la cumpleañera, quien escribió: “Te amo, gracias por todo”.

Dalia y su primogénita a una corta edad

La adolescente con su madre, quien posa el rostro en uno de sus hombros

Previamente, el conductor de La Noche Perfecta (El Trece) también felicitó a la joven. Junto a una foto donde se lo ve sosteniendo en sus brazos a su hija, quien en ese entonces era tan solo una nena, el actor escribió: “¡Esta niña hoy cumple 17! Amor, vértigo y locura en ser padre de esta hija hermosa y sensacional”. El posteo logró arrasar entre sus seguidores y obtuvo más de 28 mil ’me gusta’, de los cuales varios se tradujeron en mensajes de cariño hacia la joven y su progenitor. “¿En qué momento creció tanto?”; “Dios, que grande y hermosa”; “¡Felicidades, Sebas!”; “Es el cumple la reina”; “Feliz cumple para mi querida Kiki”; “Felicidades a la familia”. Por su parte, Kiara le respondió a la publicación con un “te amo, gracias pa”.

Desde el auto, la dupla madre e hija posando ante la cámara

Las uñas de ambas del mismo color de esmalte, lo cual demuestra su camadería

A mediados de este año, el animador habló con Teleshow en la previa a su vuelta a la televisión y se refirió a su vínculo con la adolescente y su hijo más pequeño. “Me encanta verlos crecer, tener ya otro tipo de charlas y actividades y, a la vez, extraño cuando eran chiquitos, que era un gran momento. Cuando miro fotos o videos y los veo crecer, digo: ´Mirá lo chiquita que era, mirá lo que es ahora mi hija´. Son muy altos. Mi hija ya tiene mi altura; mi hijo en un año va a ser como yo. Y más allá de eso, me encanta”, respondió al ser consultado cómo es la relación con los chicos.

La tierna postal de Sebastián y Kiara por su cumpleaños número 17 (Instagram)

En ese sentido, el actor dejó en claro el gran cariño que siente por sus pequeños y sumó: Me gusta escucharlos, hablar con ellos, ver los vínculos que tienen con sus amigos, los gustos que van teniendo con la música, por ejemplo. Y a la vez digo: ´Mirá, ya no son más chiquitos´. Es increíble”. También se refirió a cómo impactó su crecimiento, a lo cual aseguró “que no sean tan chiquitos te da cierta libertad, antes había que estar más pendientes, todo el tiempo alerta y con ellos. Y ahora empiezan a hacer su vida cada vez más, que también tiene su parte desgarradora, porque nosotros dejamos de ser el plan más divertido”.