A casi un año de su muerte, el recuerdo de la madre de Mariano Caprarola: “Nunca quiso denunciar a Lotocki”

(Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Mariano Caprarola murió hace casi un año tras convertirse en una de las víctimas fatales de Aníbal Lotocki, el conocido cirujano plástico que se encuentra condenado a 8 años de prisión por lesiones graves que produjeron el fallecimiento de Silvina Luna y secuelas de salud a otras tres mujeres. El productor de moda falleció el 17 de agosto de 2023, apenas cinco días después de haber cumplido 49 años. En este aniversario, su madre, María Luisa Jack habló por primera vez del dolor que siente por la pérdida de su hijo.

En una entrevista a la revista Gente y, a los 92 años, Fady abrió su corazón y las puertas de su casa para expresar sus sentimientos y pedir justicia por su hijo. “Lo de Mariano fue una cosa insólita que yo jamás me iba a imaginar, por eso tanto me cuesta asimilarlo”, dijo con la voz entrecortada la mujer, que ya había perdido un hijo años antes. “Mes por mes lo fui pasando mal, por eso digo que creo que se me tiene que pasar, no sabés lo que sueño con Mariano”, contó conmovida.

No era ningún secreto que los dos tenían una relación muy especial y un vínculo más allá de ser madre e hijo, que se podría comparar con una amistad, pero no por eso estuvo libre de peleas. “Más que como madre e hijo, había una relación muy especial, pero no te pienses que no había guerra gaucha, Mariano te mandaba a pasear y al rato venía y te pedía disculpas”, relató al respecto.

Si bien el caso de Lotocki ya se encuentra en manos de la Justicia e incluso, el cirujano está cumpliendo una condena, Tady no dudó en pedir que se cumpla la sentencia en su totalidad.

El dolor de la mama de Mariano Caprarola a un año de su muerte

“Me molestaba escuchar a la mujer de Lotocki, las mentiras que dijo de mi hijo. Mariano nunca quiso denunciarlo, no sé si porque no quería dañarle más la imagen, porque Mariano razonaba en esa forma”, arrancó diciendo sobre lo que sintió por la exposición del caso, y sobre lo que pensaba su hijo acerca de judicializar el tema: “No estaba interesado en conseguir dinero por el caso”.

Más adelante, la mamá de Caprorola hizo un pedido contundente. “Quiero que haga justicia, que lo castiguen como haya que castigarlo. Le hizo mucho daño a mucha gente, Mariano llevó a muchas amigas a verlo a Lotocki, les hizo a todas el mismo proceso que le hizo a él, están todas en las mismas condiciones. Necesito y deseo que sea justicia con este señor que me hizo a mí tanto daño sacándome la vida de uno de mis hijos”, sentenció.

Fady, la mamá de Mariano Caprarola, recuerda su hijo a casi un año de su muerte

En noviembre del año 2023 se confirmó la condena del cirujano a 8 años de prisión por la causa de Silvina Luna, quien también murió a causa de las operaciones que se realizó con el Lotocki y por las complicaciones renales y de salud que estas le provocaron. Sumado a esto, Aníbal recibió la mala noticia de que la Justicia no aceptó la prescripción del caso de Caprarola y se sumó a la extensa causa judicial en su contra.

Además de su mamá, las personas que lo conocieron a fondo no dudaron en recordarlo en sus redes sociales el lunes 12 de agosto, cuando el productor de moda habría cumplido 50 años. Así fue el caso de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) que le dedicó un segmento especial en el programa. “Se celebra su cumpleaños, así que lo recordamos siempre con mucho cariño, porque hay 1232 anécdotas, que era un subi y baja todos los días, porque era entrar y preguntar cómo está ‘la chiquita’ porque el ánimo iba y venía”, recordó Fabián Medina Flores acerca de su compañero de trabajo y amigo.