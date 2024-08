Lucía Galán: “Me voy a Madrid para estar con mi hija y rehabilitarme después de la delicada operación”

Lucía Galán en su primera salida al Hogar Pimpinela por el 28 Aniversario

Reapareció Lucía Galán junto su hermano como lo había prometido hace unos días, para festejar el cumpleaños del Hogar Pimpinela para la Niñez, que fue fundado por los hermanos en el año 1996. El primero en ingresar fue Joaquín que ante la alegría de los chicos y la ansiedad por verlos, les tuvo que avisar que por favor sean cuidadosos apenas vean a Lucía cuando fueran a abrazarla porque aún está convaleciente. realizaron un video que subieron a sus redes sociales, mostrando a los chicos y también cuando se reunieron en el hogar para cantar el feliz cumpleaños. Por su puesto que Galán decidió grabar unas palabras para todo el público que la admira y que que sigue muy de cerca la salud de la cantante.

“¿Hola, Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá en el hogar Pimpinela, mi primer salida social después de dos meses y medio festejando estos 28 años desde que abrimos las puertas del hogar. Feliz con todos los chicos, con todos los que han formado parte de estos años Y bueno, hoy agradecidos a ustedes, por estar siempre pendientes de mí. Los médicos han autorizado a que la semana que viene me vaya a Madrid a estar con mi hija y que me acompañe en todo lo que es la rehabilitación que tengo que hacer respiratoria y física para poder estar en forma para que partir de octubre pueda volver con los conciertos. Gracias a todos. Les mando un beso grande. Gracias a los médicos. Cuídense mucho y vamos a apoyar todo lo que es la medicina preventiva, que es lo que ha dado la posibilidad de que a mí me encuentren este tumor, antes de que sea demasiado tarde. Un beso muy, muy grande para todos. Y gracias a todos”, fueron las palabras que dejó grabadas Lucía para todo el público.

Lucía Galán hace su primera aparición tras la operación que tuvo hace un mes y medio

Lucía Galán, integrante del dúo Pimpinela , actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud tras una cirugía en un video publicado desde su casa en Buenos Aires . Explicó que, a pesar de los contratiempos postoperatorios, está en proceso de recuperación y espera estar lista para retomar su gira en octubre .

Galán, reconocida por sus éxitos musicales junto a su hermano Joaquín, confesó que la cirugía se debió a un descubrimiento de último momento mientras se realizaba una tomografía en Madrid . Los médicos detectaron un quiste premaligno en su páncreas.

En el emotivo video, Lucía detalla las complicaciones que alargaron su recuperación. Los médicos ya habían advertido que esto podría suceder, lo que pospuso la gira prevista para España. El artista expresó el dolor que le provocó esta decisión, ya que había muchas expectativas puestas en esos conciertos.

El dúo Pimpinela retomará su gira cuando Lucía esté totalmente recuperada Europa Press

Durante su recuperación, Lucía está siguiendo al pie de la letra las indicaciones de sus médicos. Agradeció el apoyo incondicional de su familia y amigos, así como los mensajes de cariño de sus seguidores en diferentes países. También destacó el respeto y la precaución con las que los medios de comunicación han tratado su situación de salud.

Además mencionó los próximos pasos en su rehabilitación física y respiratoria, con la mirada puesta en estar cien por ciento lista para el mes de octubre . En esa fecha, Pimpinela retomará su Gira Siempre Juntos en Argentina, con presentaciones en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires . En la capital, después de agotar las entradas para el 24 de noviembre en el Movistar Arena , se agregó una nueva fecha para el 26 de octubre.

Sobre cómo se enteró de su enfermedad, Lucía narró que durante un chequeo por una infección bronquial en Madrid , los médicos descubrieron el quiste en su páncreas. Por eso valoró la detección temprana del problema a pesar de lo difícil que ha sido el proceso.