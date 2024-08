La explosiva pelea entre Malena e Inés en Survivor Expedición Robinson: “Macabra y víbora”

El cruce entre Malena e Inés en Survivor

La reciente eliminación de Julieta, estudiante de abogacía de 24 años, durante uno de los más controversiales consejos tribales en Survivor Expedición Robinson, generó gran tensión entre los miembros del Equipo Norte. La nombrada empató en votos con Inés, una participante conocida por su carácter polémico, pero la suerte estuvo de su lado al decidir hacer uso del ídolo de inmunidad, que le permitió eliminar todos los puntos que sumó en su contra.

El episodio vivido en el reality fue tan intenso como el que resultó en la eliminación de Giselle Margaroni. Julieta e Inés, que comenzaron como aliadas y luego formaron una relación más interesada que genuina, terminaron con tres votos cada una. Sorprendida por la decisión de sus compañeros, Julieta dejó la competencia con una mezcla de decepción y desconcierto.

Marley, conductor del ciclo, resaltó entonces la sorpresa de los participantes ante el inesperado desenlace. En sus palabras: “Por las caras de sorpresa, parece que era otro el plan y salió todo distinto”, lo que refleja la inesperada estrategia que llevó a la salida de Julieta. Ella misma, aún en estado de shock, dijo “No, quizás yo sabía otro plan y este era el verdadero. Había tres votos y somos ocho. Éramos ocho”. Intentando entender las motivaciones detrás de su eliminación, Entonces, solicitó a sus compañeros alguna explicación, pero solo Agustín Pérez se animó a confesar su voto.

Tras ese final, las elucubraciones sobre cómo quedaron los humores en la isla y quién está del lado de quién, además de las palabras a espaldas del resto, son un foco de tensión entre todos.

Por caso, Inés reconoció que “Malena y Fiorela también la querían fuera a Julieta, pero se lavaron las manos y no la votaron, son unas falsas de m..., no sé qué m... hacen acá si no les da la cara para dar el voto donde lo tienen que dar”.

Marley al frente de la competencia Expedición Robinson

En charla con el resto de los participantes, en tanto, explicó que “como que me hacía la cabeza para retenerme, pero en verdad me estaba sacando información”, sobre el juego de la recién eliminada. Sin terminar de procesar la información, Fiorela cuestionó si se referían a ella y a Malena, a lo que quien estaba hablando continuó: “Claro, como que nosotras dos éramos la otra cara de la moneda de ustedes dos”.

Sin terminar de creerlo, pregunto Male si realmente Julieta había dicho eso, a lo que Inés incluso explicó: “Sí, y como que vos eras re zorra porque sabías que Juanchi tiene novia y te le tirabas encima”, recordando una acción que incluso traspasó la pantalla e hizo enfurecer a la novia del jugador.

Malena, por su parte, está convencida de que esa conversación de la última eliminada nunca ocurrió y que fue todo una estrategia para detonar más enfrentamientos dentro del grupo: “Juli no dijo eso ni ahí, o sea, pongo las manos en el fuego. Es algo que ella inventa y su cabeza tan macabra lo inventa porque a ella le encantaría tener el acercamiento que Fio y yo tenemos para con los chicos y ella no lo tiene y no lo va a tener nunca”.

“Es una víbora”, continuó Malena, “nunca en mi vida conocí una persona tan oscura”. Por su parte, Inés aseguró que “ase sienten amenazadas, y yo si fuera ellas también me sentiría amenazada así que, que vengan los golpes, que sigan viniendo”, dando por sentado que estos enfrentamientos están lejos de quedar allí.

El contexto de esta última eliminación resalta un componente esencial del programa: las alianzas y estrategias cambian constantemente, muchas veces traicionando la confianza y modificando el curso del juego de manera inesperada. Este episodio no solo destaca la importancia de la estrategia, sino también las inevitables fricciones personales que surgen en un ambiente tan competitivo.