Inés fue con todo contra Fiorella en Survivor Expedición Robinson: “Es una falsa vegana”

Inés cuestionó a Fiorela en Survivor

Survivor Expedición Robinson se convirtió en escenario de una polémica debate en torno al veganismo, especialmente en torno a Fiorela, una de las participantes que asegura seguir esta filosofía de vida. La controversia se intensificó cuando Inés, otra competidora, puso en duda la autenticidad del veganismo de Fiorela al acusarla de consumir productos de origen animal en secreto y calificarla de hipócrita.

En un momento en que todos se encontraban reunidos, Fio desafió a sus compañeros a ver qué le ofrecían a cambio de un huevo, llegando a momentos impensados, como Julieta expresando que “lo único que tengo acá es ropa, y si es por mí se la doy toda por el huevo, porque la verdad es que estamos muertos de hambre”, pero no quedó allí, ya que además de sus prendas de vestir, a la oferta le sumó $5000.

Por su parte, Agustín destacó que tenía para intercambiar media lata de frijolitos, mientras que Juanchi ofreció prestarle el collar de inmunidad. Yendo más allá Male aseguró que estaba dispuesta a brindarle una hora y media de masajes, mientras que Inés cedería su crema artesanal contra las ronchas.

Sin embargo, fue esta última la que aseguró que “el huevo de Fiorela fue una puesta en escena porque ya se lo comió. Su veganismo es de cartón, porque cuando ha tenido que debatir sobre veganismo con Tomás, ni siquiera fue de fondo con sus conversación, hasta yo discutí más con él que no soy vegana. Es de cartón”.

Al respecto la joven cuestionada aclaró: “Si tengo otras opciones de alimento, siempre voy a preferir no alimentarme a base de ningún animal ni derivado de animales”. Pero fue entonces que Inés recordó: “Se comió también sus medialunas, escondida en la choza. Es una falsa vegana”.

Julieta quedó eliminada de Surivivor y hubo polémica

Quien ganó finalmente fue Male, por lo que la participante vegana recibirá masajes, en medio de un tenso ambiente que se está viviendo en el reality, cuyas controversias en las últimas horas no se limitaron solo a estas cuestiones sobre alimentación. En uno de los episodios más candentes, el consejo tribal decidió la eliminación de Julieta, una estudiante de abogacía de 24 años del Equipo Norte. Julieta empató en votos con Inés, una de las participantes más polémicas, pero esta última logró salvarse al utilizar un elemento del juego para anular los votos en su contra.

Julieta e Inés, que comenzaron siendo amigas pero luego formaron una relación basada más en la conveniencia que en una auténtica alianza, terminaron con tres votos cada una. Sin embargo, fue Julieta quien, sorprendida por la decisión de sus compañeros, extinguió su antorcha con la despedida de Marley, el conductor del programa, quien ilustró el tenso momento diciendo: “Por las caras de sorpresa, parece que era otro el plan y salió todo distinto”.

La eliminada, notablemente conmovida, expresó su sorpresa y traición ante la decisión de sus compañeros. “No me quería ir. Igual vuelvo con mi familia y no pasa nada”, se lamentó. Al intentar entender quiénes la votaron, Agustín Pérez admitió haber votado contra ella debido a desacuerdos acumulados desde el principio del juego. Otros votos, revelados posteriormente, provinieron de Inés y Juan Pablo, quienes justificaron sus elecciones alegando estrategias grupales.

La eliminación de Julieta fue particularmente intensa porque ella esperaba que aquellos que deseaban abandonar el juego, como Agustín Monzón, fueran los elegidos para irse. Sin embargo, sus compañeros inclinaron la balanza en su contra, lo que provocó que Julieta lanzara duras palabras antes de despedirse: “Estoy muy sorprendida. Yo vine a jugar, no era mi intención irme o dejarlos. Por ahí justamente en esta votación en la que había gente que quería irse, me parece súper injusto pero me alegra saber que fue tu voto, Agus. Tuvimos roces. Una de las cosas que me alegra de irme es que no tengo que volver a convivir con una persona de casi 40 años que parece un nene de 12. Eso me alegra mucho”, lanzó, súper filosa. “Más allá de eso, Fio, Male, Ine... Ojalá que no me hayan votado. Juanpi no sé, ojalá que no”, dijo, buscando conocer la verdad.