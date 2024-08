Fátima Florez dio detalles sobre su estado de salud debido al malestar que tuvo en Uruguay

Fátima Florez detalló el inconveniente de salud que tuvo en Uruguay (Video: Intrusos, América)

Fátima Florez viajó a Uruguay para presentar su show junto al periodista Marcelo Polino. Una vez allí, la comediante se descompuso y tuvo que reprogramar algunas entrevistas que tenía pautadas para la mañana de este martes. Después que se conoció la noticia por Pablo Layus, en Intrusos (América), Florez habló con Teleshow para dar detalles sobre cómo sigue su estado de salud.

“Estoy bien”, comenzó diciendo la humorista. “Estoy en Uruguay”, aclaró. Enseguida, contó lo que le había ocurrido. “Estuve con vómitos toda la madrugada, solo eso, ya me siento muy bien”, expresó.

Cabe recordar que todo comenzó este mediodía cuando Layus brindó la información en el ciclo de Florencia de la V. “Preocupación en Uruguay por la salud de Fátima Florez”, dijo. “Ella tenía programadas para la jornada de hoy, para esta mañana, unas presentaciones con los medios, junto a Polino, allá en Uruguay. Pero hoy no pudo ir a los distintos programas que tenía pactados para hacer unas entrevistas, porque se descompensó”, reveló.

Fátima Florez se descompuso en Uruguay y tuvo que suspender unas entrevistas (Captura TV)

“Esto fue lo que comunicaron las personas que están manejándole las presentaciones allá, primero hubo mucho enojo de parte de los programas uruguayos, pero después, obviamente entendieron que se trataba de un problemita de salud. Y acabo de escribirle a Fátima, y ella me dice lo principal, que ya en estos momentos está bien. Pero pasó una muy mala noche, tuvo muchos vómitos, sabemos que físicamente se cuida un montón, y cree que puede ser algo que comió que le cayó mal, aunque también puede ser por muchas actividades que tuvo en el último tiempo”, continuó el panelista. “Estrés”, agregó Pampito. “Sí, estrés. El domingo viajó a Uruguay muy temprano y no pararon de dar notas con Polino allá en Uruguay, y eso, al parecer, le jugó una mala pasada”, afirmó. Acto seguido, completó la información de parte de la propia Fátima. “Estoy bien, estoy con vómitos”, refirió sobre la salud de la humorista.

Fátima Florez arremetió contra Norberto Marcos

Fatima Florez apunto contra su ex Norberto Marcos

En el último tiempo, tras la separación de su marido, Norberto Marcos y luego, de la relación que tuvo con el presidente Javier Milei, Fátima Florez debió afrontar algunos problemas personales. Según ella misma contó en una entrevista con A la tarde, la capocómica expresó todo su malestar por los 400 mil dólares que su ex le reclama.

“De mi lado ustedes saben que yo soy paz, amor y que me gusta estar bien con todo el mundo. Soy una persona que no me gustan las confrontaciones. De mi lado está todo bien. No sé si de su lado es así”, comenzó diciendo la artista. Cuando Diego Esteves, panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco, reveló la cifra abultada que le exigía su expareja, Fátima disparó sin filtro. “Sí, lo sé. Me enteré estos días y la verdad es que no me gusta andar ventilando ciertas cosas, pero como ya las ventilan ellos…”, se despachó, picante. ”Creo que les corresponde a los abogados ocuparse del tema. En su momento, como yo dije no bien nos separamos, estuvo ‘mitad y mitad’, por así decirlo. Ya está todo saldado, nadie debe nada a nadie. Se encargarán los abogados porque ya no entiendo lo que está pasando y qué es lo que se está reclamando. Mi respiración se está reclamando, prácticamente”, sostuvo.

Acto seguido, respondió que no sabe cuál es la razón de este pedido por parte de su exesposo. “No tengo idea por donde viene la mano, pero si querés a alguien tampoco lo podés matar. ‘Porque te quiero, te aporreó’ no es”, reflexionó. “Creo que le he dado más de lo que todavía tenía que darle. Mucho más”, arrojó al tiempo en que le consultaban si realmente el acuerdo con su expareja había sido “mitad y mitad”. “No. Soy muy generosa”, sentenció.