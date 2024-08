Adrián Suar analizó su trayectoria en la televisión: “De 80 ficciones que hice, con 20 me fue muy mal”

Adrián Suar habló de sus éxitos y de sus fracasos en la tele: "De 80 ficciones que hice, con 20 me fue muy mal" (Video: Industria Nacional, Gelatina)

Adrián Suar es sinónimo de éxito en muchas de sus producciones televisivas que fueron, en general, muy bien recibidas por el público. Desde Poliladron, Son Amores, Gasoleros, Mujeres Asesinas, hasta Guapas, Son de Fierro, Para vestir santos, El Puntero, Soy Gitano, entre otras, el rating lo acompañó en casi todos sus trabajos. Desde que arrancó en su rol de productor con Polka se aventuró en la tarea de crear tiras diarias y semanales generando trabajo para muchos actores, aun para aquellos que hacía años que no eran convocados para actuar en la televisión.

En esta oportunidad, durante este lunes, Suar estuvo invitado al ciclo de streaming Industria Nacional, por el canal Gelatina, a cargo de Pedro Rosemblat y Marcos Aramburu. De buen ánimo, el empresario respondió todas las preguntas que le hicieron, y se explayó sobre sus trabajos realizados desde hace ya casi 30 años.

En un momento dado, Rosemblat se refirió a la productora que el actor formó junto a Fernando Blanco, en 1994. “En los 90, Polka y vos estaban muy asociados al éxito, te quería preguntar si te la pegaste alguna vez”, le consultó el novio de Lali Espósito. Sin dudarlo, Suar fue contundente: “¡Muchas!”. Enseguida agregó: “Con muchos me la pegué, pero no me gusta hablar de programas porque no me gusta mandar en cana a nadie, una vez lo dije y me pidieron por favor que no lo hiciera”.

Acto seguido, Suar enumeró parte de su carrera en los medios. “Hice muchos trabajos, he hecho 80 programas de ficción y debo tener 60 que fueron bien, y 20 mal”, admitió. “Me fue mal muchas veces, pero dentro de lo que hice tengo un promedio muy alto por gol”, dijo entre risas. Luego, contó que hubo programas que, aunque el rating no lo acompañaba, confió en su instinto y terminó siendo un éxito. “Pocas veces”, afirmó. “Muy pocas, pero hubo veces en que lo he logrado, pero la mayoría, cuando se hundió y quedó en el barro, chau, no lo pude sacar”.

Adrián Suar con Laura Novoa en Poliladron (Archivo)

En retrospectiva, Adrián habló del éxito de Polka y de sus producciones y lo atribuyó, en parte, a las oportunidades. “Viste que hay momentos en la vida en que estás en el momento justo a la hora exacta, o la oportunidad exacta. A veces digo: ‘Yo tuve suerte’, muchas cosas las hice bien; cuando repaso pienso que la mayoría de las veces hice bien las cosas. Me ayudaron también. Cuando te abren la puerta no es lo mismo que golpear la puerta y que no te la abran. Porque yo en ese momento cuando empecé y quería producir decía: ‘Yo soy bueno’, pero también había muchos, aunque no tanto, que eran parecidos a mí”, aseguró. “Yo siento que soy esa persona en la historia de la televisión que no aparece cada tanto”, sostuvo orgulloso. “Pero a mí me ayudaron, aprendí, me equivoqué, aprendí, prueba y error, cuando tenés la posibilidad de patear cien penales, se te afina el pie, que no es lo mismo que el pibe que mira y dice: ‘¿Cuándo me toca?’”.

Más adelante, agregó detalles de esos años en los que le fue muy bien. “También yo estaba rápido, cuando tuve 24, 25 años, volaba”, afirmó haciendo una broma con su edad. “Yo también tuve 25 años”, le dijo, pícaro, a Charo López. “Durante 8 o 9 años, me reconozco que volaba”. En ese instante, Pepe quiso saber a qué se refería. “Definime volaba”, le pidió. “Y... que estaba más rápido que el resto”, aclaró.