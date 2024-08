Traiciones en Survivor Expedición Robinson: el exabrupto de Inés hacia sus compañeros que causó furor en redes

Inés estalló contra sus compañeros por la votación (Video: Survivor Expedición Robinson - Telefe)

El clima en Survivor Expedición Robinson (Telefe) comienza caldearse entre los participantes. En medio de días decisivos para la competencia, la tribu Norte participó de su sexto Consejo Tribal, que los dejó con un jugador menos y un revuelo grande, tanto en la isla como en las redes sociales.

Por votación de sus compañeros, Tomás Piñero quedó eliminado y tuvo que retirarse en el acto de su campamento. Aunque esto desestabilizó al grupo, nadie se esperaba la furia de Inés Lucero, quien liquidó a cada compañero sin piedad.

Previo a la votación, la joven mantuvo una charla con los participantes para garantizarse su continuidad en el certamen y alentó el voto a Tomás, quien por su parte había manifestado sus intenciones de retirarse tras lidiar con las condiciones extremas de la isla y llegar a su límite. Ante esta situación, los náufragos decidieron pactar que iban a votarlo pero finalmente no se dio así en todos los casos y el resultado fue un empate entre Inés y el piloto privado de 28 años. Lo que provocó la ira de la fueguina, ya que más de uno decidió darle la espalda y cambiar su voto.

“Yo me amoldé a las reglas de la convivencia y me pegaron una patada en el or... Lo único que hicieron fue quebrantar sus propias reglas y traicionarse a sí mismos”, lanzó Inés ante las cámaras. Completamente indignada por la situación que se estaba desarrollando ante sus ojos, continuó: “No solo yo me estoy dando cuenta, sino que Agustín Mozón se dio cuenta, Julieta Clemente también... O sea, invirtieron los votos y traicionaron las propias reglas que impusieron ellos mismos”.

Por su parte, Malena, quien se convirtió en polémica hace unos días por su affaire con uno de sus compañeros, intentó excusarse. “Un grupo en contra de una, ¿en dónde lo viste, boluda?”, expresó la diseñadora de indumentaria luego de escuchar los reclamos de su compañera. “Inés: es un juego. Vos bien sabés. Fuiste la primera en querer echar a uno que le ponía todo el huevo al juego”, continuó la competidora de 27 años.

“Ustedes saben que le meto bocha al juego, vieja, y que ni en pe... van a escucharme rendirme, ¿entonces por qué me rompen las pel... de esa forma?”, exclamó Inés luego de que su compañera se excusara por la decisión de algunos de los jugadores. Además, detrás de cámara, la estudiante señaló que no fue la única en traicionarla: “Fiorella se me dio vuelta también sin decírmelo. Me lo esperaba, me lo esperaba. Me esperaba que se diera cuenta porque al mismo tiempo me lo merecía, ella tiene pase libre porque yo quise eliminarla. Si quiere tomarse una vengancita, entonces estaríamos iguales, equitativas”.

Su enojo llegó a un nivel impensado, por lo que esto la llevó a criticar sin piedad a otros de sus compañeros. “Juan Pablo es un traidor, se le nota de acá la China que puede ser un mafioso de lo falso que es, se le nota en pinta”, comentó respecto al abogado de 32 años. También tuvo palabras para otro los de los jugadores del equipo, a lo que indicó: “Agustín P. es un pollerudo, por ende, cualquier orden que venga de alguien más lo va a hacer”.

Su exabrupto causó un gran revuelo a través de las redes sociales, donde los internautas expresaron su apoyo por lo ocurrido en el campamento. Las reacciones y los memes no se hicieron esperar, en especial en la plataforma de X donde la expresión gráfica es una de sus mejores herramientas. “Inés con todos los factos que tiró hoy le hizo el programa, lo que es ser madre”; “Casi la rajan a Inés, se quedó y apenas llegó empezó a hacer quil..., sirvió show”; “Desde hoy en Survivor hay tres equipos: el rojo, el amarillo y el equipo Inés”; “Inés se levantó y dijo hoy voy a destruir a todos. Dios, el contenido que nos dio hoy”; “Reina en escupir verdades” fueron algunos de los tantos comentarios que se destacaron sobre la fueguina.