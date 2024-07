Marcos Ginocchio se volvió tendencia en las redes sociales: el particular motivo

Marcos Ginocchio cosechó una gran cantidad de fanáticos tras su salida de Gran Hermano

Ganador de la edición 2022, Marcos Ginocchio fue uno de los exparticipantes de Gran Hermano que logró posicionarse en los medios masivos y quedarse en el ambiente: su personalidad de bajo perfil y amabilidad cautivaron a los millones de usarios que lo siguen en las redes sociales y también a las marcas en las que sigue adelante con su carrera en el modelaje.

En las últimas horas Ginocchio se convirtió en tendencia en X (antes conocido como Twitter), y esto fue impulsado por la dedicación de sus fanáticos, que celebran cada uno de sus logros y le muestran un apoyo incondicional respetando el bajo perfil que adoptó el salteño, que elige no hablar de su vida privada.

Marcos Ginocchio fue tendencia en X

Bajo la frase “Marcos Ginocchio sos el uno”, los internautas empezaron a twittear en honor al influencer y entre lo que destacan de él es su manera de trabajar y de moverse en los medios. “El tipo sigue en la suya, triunfando y sin darle bola a los que se meten en su vida privada, un capo”, comentó un usuario de X.

Otro internauta agregó: “El modelo preferido de las marcas, sos el uno Marcos”, sumaron y enumeraron la cantidad de empresas nacionales e internacionales con las que ya trabajó, posó para las cámaras y promocionó varios productos.

Los fans de Marcos Ginocchio destacaron su trabajo como modelo

Usuarios celebran la decisión de Marcos Ginocchio de no hablar de su vida privada

La China Suárez y Marcos Ginocchio

Cabe destacar que Marcos este fin de semana volvió a ser noticia cuando el domingo, Eugenia la China Suárez celebró el cumpleaños de su hijo Amancio, producto de su relación con Benjamín Vicuña y él estuvo presente.

Allí el pequeño de 4 años disfrutó de una tarde rodeado de sus hermanas mayores, Rufina y Magnolia, como también de su papá y sus tíos maternos. “Feliz año, amor de todas mis vidas”, escribió la artista junto a una serie de fotos que dejaron entrever cómo fue la celebración de su hijo más pequeño. En este no solo se observaron algunas postales del niño con su familia, sino también a Eugenia llevando la comida y soplando las velas de la torta. Entre esas imágenes se encontraba un video del modelo que causó revuelo entre sus seguidores y que terminó con la cantante eliminándolo.

Marcos Ginocchio en el cumple de Amancio Vicuña

Sin embargo, los usuarios de las redes fueron más rápidos que la China y consiguieron el video completo del salteño. En este se podía observar al ganador de Gran Hermano 2022 sosteniendo a uno de los perros de la actriz en sus brazos, mientras lucía una campera de cuero color negro y una gorra con estampado de camuflaje. Además, hacía una mueca al notar que ella lo estaba filmando.

La China Suárez explicó por qué borro el video de Marcos Ginocchio en el cumpleaños de su hijo (Instagram)

La publicación de la exintegrante de Casi Ángeles no pasó desapercibida por sus seguidores. La sección de comentarios recibió una catarata de mensajes, los cuales fueron desde felicitaciones dirigidas a Amancio hasta la presencia del excompetidor del reality. Sin embargo, Eugenia no tomó bien que cuestionen a su invitado. “¿Qué hacía el Primo?”, le consultó una seguidora, a lo cual la compositora le respondió tajante. “Vino mi familia y amigos. Pero cuando creo que lo van a entender, me doy cuenta de que no, ¡así que mejor así!”, sentenció ante la atención que obtuvo el video que eliminó de su cuenta.