Fer Dente convocó a su programa a un grupo de niños que emocionaron al público: “Pequeños grandes talentos”

Fer Dente y nenes cantan en la presentación del ciclo (Video: Noche al Dente - América)

Este martes por la noche tuvo lugar una nueva emisión de Noche al Dente (América). Su conductor Fer Dente, una vez más, lució sus talentos en pleno estudio como hace al comienzo de cada emisión. Pero en esta oportunidad no fue el único protagonista, sino que le dio lugar a diez talentos infantiles que asombraron a la audiencia. Cada uno de ellos deslumbraron con lo que tenían para ofrecerle a los televidentes, quienes se encontraban expectantes ante la idea de conocer tal vez a futuras promesas del mundo artístico.

“Hoy tenemos un desfile de talentos pequeñitos pero en edad, porque la calidad de artistas que hemos convocado no la van a poder creer. Voy a poner a grabar el programa porque, en un años, buscando cosas, vas a buscar el video y decir ‘¡Pará! Yo a este lo vi en Noche al Dente’”, expresó al comienzo del ciclo, tras entonar las estrofas de “Mejor que ayer” de Diego Torres junto a los nenes invitados a lucir sus talentos, quienes realizaron una vibrante apertura llena de un vaivén de emociones.

Isabel Macedo y Ricky Pashkus acompañaron la noche como jurado

En compañía de sus invitados Isabel Macedo y Ricky Pashkus, el presentador disfrutó del desempeño de cada uno de los jóvenes. El baile y canto fueron las habilidades puestas a prueba esa noche, además de una serie de preguntas por parte de las figuras que hicieron de jurado. Melodías de Mercedes Sosa, Vicente Fernández, Ricardo Montaner y hasta Luis Alberto el Flaco Spinetta fueron algunas de las elegidas por los pequeños para acompañar sus presentaciones. También hubo coreografías de reggaetón, tango y hasta malambo, las cuales se robaron la atención del público. A corta edad, los “pequeños grandes talentos “, como los llamó Dente, hicieron furor a medida que eran llamados por él y se les daba espacio para llevar adelante su talento.

Acompañado de una guitarra y vestido de traje, demostró un talento impresionante que no pasó desapercibido para los jurados

Una de las presentaciones que hicieron furor esa noche fue la de Mateo Tognoloti. Con tan solo 12 años, el pequeño se armó de valor para cantar “Muñeca ojos de papel” de Spinetta. El nene, ataviado con un traje negro similar al del conductor, se acompañó de una guitarra y se sentó en un banquito del estudio. “Me emocionó, me parece muy hermoso. Parte del trabajo que tienen que entender como artista no es llegar grande para que le digan ‘tenés que mantener el alma de un chico’, sino que de acá a toda hora son chicos. Mientras estén entrenando y vayan creciendo que logren mantener esa mirada que tiene la ingenuidad y corazón abierto de un chico”, le comentó Pashkus respecto al gran performance que dio en su paso por el ciclo y que dejó a más de uno sin palabras, en especial a conocerse por boca del menor que realizaba un sinfín de actividades para potenciar sus conocimientos.

El nene le dedicó su performance a su abuela fallecida y a sus papás (Noche al Dente - América)

Por su parte, Macedo se emocionó y le dijo: “Sentí como una presencia tan fuerte y no era por tu look ni nada. Tu alma es tan brillante, tenés un alma tan hermosa que apenas te pusiste a cantar nos emocionamos muchísimo y no es fácil que pase. Te felicito por la entrega y tu ser amoroso”. Esto dejó una gran sonrisa en el joven cantante, quien había decidido dedicarle el tema a sus padres y a su abuela, quien ya no estaba en este plano.