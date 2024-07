El crudo desafío de Survivor Expedición Robinson que enfrentó a los participantes en un duelo de gladiadores

El crudo desafío de gladiadores de Survivor Expedición Robinson (Video: Telefe)

Los días siguen avanzando en Survivor Expedición Robinson y después del entusiasmo por la experiencia de estar en una isla desierta, teniendo que buscar su propia comida y armar sus propio refugio, un solo tema se volvió central en todos los participantes: el hambre. En la emisión del lunes los concursantes tuvieron que enfrentarse en un reto de beneficios por todo un manjar como premio: un pollo recién cocinado con verduras.

Pero el reto fue no cualquiera. Los integrantes de la Tribu Norte y la Tribu Sur armados de unos escudos sobre una plataforma sobre el agua tuvieron que realizar un duelo de gladiadores que consistía en derribar al rival. La fin era conseguir echar al contrincante al mar, en un crudo juego de contacto. Hombres y mujeres pusieron a prueba su fuerza, pero también su equilibro y su habilidad para quedarse en pie.

Todo comenzó con Marley cuando presentando el gran botín por el que cada equipo estaba dispuesto a luchar. “¿Quieren ver cuál es el premio de beneficio de hoy porque los veo a todos mirando este lugar? Son tres pollos asados con palta, papas, zanahorias, aceite de oliva y todo para que puedan comer”, presentó, mientras destapaba una tela que cubría los platos. Las caras de los participantes no dejaban dudas de lo que sentían en ese momento.

Tomás y Tarzán se enfrentaron en el duelo de gladiadores de Survivor Expedición Robinson (Telefe)

Los primeros en subirse a la plataforma para enfrentarse cuerpo a cuerpo con los escudos como única arma fueron Tomás, el piloto privado de 9 de Julio, e Iván, a quienes todos llaman Tarzán y es oriundo de Neuquén. Allí quedó de manifiesto el alto grado de agresividad que requería el juego. Después de varios minutos de forcejeo, que solo se paraba cuando alguno de los dos terminaba en el suelo, terminó imponiéndose el primero y le dio el primer punto para los del Norte.

El siguiente duelo fue de los dos Juan Pablo. Juanchi, considerado por las dos tribus como uno de los participantes más lindos, tuvo su lucha cuerpo a cuerpo con Goldi, el colectivero cordobés. “En un momento se levanta, me deja al borde de la tarima. Ahí me da un empujón más y me caigo. Y no lo podía creer. Me sentí muy frustrado”, se lamentó el integrante de los rojos por su derrota, decepcionado por su desempeño. Así fueron pasando diferentes duplas.

Goldi se impuso frente a Juan Pablo en el desafío de gladiadores en Survivor (Telefe)

Inés consiguió un punto para su grupo en su duelo con Eugenia, mientras que Malena tuvo su pelea con Aixa y Martina hizo lo propio con Julieta. Sin embargo, fueron los enfrentamientos entre los hombres se caracterizaron por su brutalidad.

Al final quienes terminaron teniendo un almuerzo de reyes y dejaron mascando solo bronca a sus adversarios fueron los de la Trubu Norte, quienes en lo que va de la competencia se caracterizaron por imponerse en la mayoría de los desafíos para obtener un premio, que pueden ser gallinas ponedoras o una caja de herramientas.