El Pocho Lavezzi volvió a ser padre: la reacción de su expareja, Yanina Screpante

Pocho Lavezzi y Yanina Screpante en una vieja postal familiar

La relación amorosa entre Yanina Screpante y Ezequiel Pocho Lavezzi terminó en 2018, tras casi nueve años juntos, en medio de un escándalo lleno de acusaciones cruzadas. En ese entonces, la modelo regresó a la Argentina y se instaló en un apartamento en Olivos, propiedad del exfutbolista, hasta que en el año 2020, él inició un juicio de desalojo, lo que agudizó el conflicto entre ambos y los llevó a los tribunales.

Screpante, en su lucha legal, solicitó una compensación económica, al argumentar que había dejado de lado su carrera profesional para apoyar a Lavezzi en su trayectoria futbolística. Pese a los tumultuosos eventos legales entre ambos, Yanina logró reconstruir su vida amorosa, mientras que el deportista se vio envuelto en varias relaciones controvertidas.

Las emotivas palabras tras el nacimiento del hijo del Pocho Lavezzi y María Guadalupe Tauro

En un giro de esta historia, Lavezzi comenzó una relación con María Guadalupe Tauro, y recientemente, ambos dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Vittorio, que es el segundo hijo para el exjugador. La llegada del bebé provocó curiosidad sobre la reacción de Screpante, quien aparentemente mostró indiferencia a la noticia, según lo que dejó entrever en sus publicaciones en redes sociales.

Mientras se encuentra de vacaciones en Ibiza con su pareja y amigos, Screpante se limitó a compartir varias historias en sus redes sociales, sin mencionar ninguna referencia a la nueva paternidad de su ex. Este gesto demuestra que desea mantener una distancia emocional y dejar atrás cualquier vínculo afectivo con su pasado, más allá de los aspectos judiciales en curso.

Yanina Screpante se encuentra de vacaciones con amigos y así lo demuestra en su cuenta de Instagram

Incluso todas esas cuestiones fueron más allá de la disputa entre ellos ya que Screpante también acusó a las letradas de Lavezzi de maltrato. “Acá está la prueba que no recibí ningún revés judicial, solo fue una audiencia de mero trámite, en la cual no acepté la absurda propuesta de la otra parte. Por lo cual, la causa pasa a abrir prueba. Mi angustia fue por el maltrato que siempre recibo de la representación letrada de Lavezzi, que no pierden oportunidad de maltratarme cada vez que se tienen que referir a mí”, escribió en su momento la modelo a través de dos stories publicadas en su cuenta de Instagram.

En su momento, El Pocho fue el futbolista mejor remunerado del mundo con un sueldo semanal de 798 mil libras tras su transferencia a China, y este es el punto más sensible en el proceso judicial, debido a la compensación económica que reclama Screpante.

Ezequiel Pocho Lavezzi y Guadalupe Tauro, flamantes padres de un niño

El abogado de la modelo, Santiago Perlo, explicó que el reclamo se fundamenta en el desbalance económico generado tras su separación: “La compensación busca reparar el desequilibrio que se genera luego de la ruptura, en donde uno se queda con todo lo producido durante la relación y el otro se lleva menos, o nada. Ese porcentaje es el reclamo, después que se lo den o no dependerá del criterio del juzgado”.

Durante los ocho años que duró su relación, ambos compartieron una vida en la que el futbolista acumuló grandes ingresos, especialmente cuando se convirtió en la estrella mejor pagada superando a jugadores de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Es por este motivo que la solicitud de ella se traduzca en la solicitud de un 10% de los ingresos que Lavezzi generó durante ese periodo, resultando en un juicio de suma millonaria.

Además de sus años en Paris Saint-Germain (PSG) y su destacada trayectoria en la Selección Argentina, el movimiento de Lavezzi al fútbol chino marcó un punto financiero crucial en su carrera, consolidándose como una de las figuras más lucrativas del deporte mundial. Sin embargo, la decisión final sobre la compensación queda en manos del juzgado.