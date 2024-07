El insólito corte de pelo que Alex Caniggia le pidió a Furia: “Ahora sos mi sis”

Furia rapó en vivo a Alex Caniggia (Video: Toda, Carajo)

Desde su salida de Gran Hermano (Telefe), Juliana Furia Scaglione continúa con su raid mediático y ya visitó en diferentes oportunidades a Alex Caniggia en Toda, el show de streaming que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis conduce en el canal libertario denominado Carajo.

Así las cosas, el último martes se sumó a la mesa y, luego de hacer una sesión de tiradas de cartas de tarot, accedió al requerimiento del gemelo de Charlotte Caniggia: “Quiero ser un furioso, rapame”. “¿Estás seguro?”, le preguntó la mediática. Y Alex rápidamente se movió de sector en el estudio donde esperaba una silla y una máquina eléctrica.

En el nuevo escenario, Caniggia se sacó la remera que llevaba puesta, la cual tenía la inscripción “69″. Al quedar con el torso desnudo, a su invitada le preguntó con picardía: “¿Te gusta el 69, Furia?”. “Sí, he hecho el 69″, respondió ella, entre tímida y sonriente. A continuación, Alex insistió con su pedido de peluquería: “Quiero estar pelado”. Así, la ex “hermanita” puso manos a la obra.

Furia rapando en vivo a Alex Caniggia

“Acá en la cresta pasame, ¡haceme sraaackkk!”, dijo él a grito pelado, fiel a su estilo agitado mientras que ella dudaba si hacerle caso o no, pero así y todo seguía pasando la máquina. “Ufff, me estoy excitando”, seguía Alex a los gritos. “Rapame acá, me excito, me excito”, insistía mientras Furia trataba de no reírse para poder cortarle el pelo sin lastimarlo.

Ante esto, ella le pidió que cuando le empiece a crecer se decolore a rubio. “¿Cuándo me crezca, me haces el rubio?”, le preguntó él a lo que ella le prometió que lo haría. Una vez que finalizó con el corte, ambos se acercaron a la cámara y se compararon en sus similitudes. “Ahora sos mi hermana, sos la sis”, le dijo Alex y cerró el insólito momento.

Alex Caniggia luego del corte de pelo que le hizo Furia

Días atrás, Furia reveló que había terminado su relación laboral con Telefe tras la finalización de Gran Hermano. “La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora”, comenzó diciendo Juliana Scaglione, para luego mostrarse agradecida con algunos de los trabajadores del canal, quienes le dieron la oportunidad de entrar al reality: “Recién vengo de firmar. Gracias a toda la gente que hay en Telefe que me apoyó un montón. Quiero darles las gracias porque hay mucha gente linda. Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí”.

Así, en medio de esta nueva etapa mediática que comenzó tras su liberación de obligaciones contractuales, uno de sus primeros proyectos incluyó una renovación estética, la cual compartió en sus redes sociales, a través de un video junto a un reconocido profesional, explicando el procedimiento al que se someterá.

Furia de GH se sometió a una cirugía

“Viene a hacerse unos retoques, unos retoquecitos para respirar un poquito mejor y además para quedar con una nariz más estética también, vamos a levantar un poquito la punta y a suavizar el dorso de la nariz”, expresó el especialista sobre los pasos a seguir sobre el rostro de la deportista. Ante ello, Furia explicó: “Chicas, me llegó el momento, así que él me va a ayudar un montón. Ustedes saben que yo siempre tuve este problemita”, señalándose la nariz.

El médico encargado del procedimiento detalló también en un posteo en sus redes sociales. “Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud, nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, contó el doctor Andrés Garone.